Slovenskom v novembri 2019 otriasla smrť krásnej Violy Macákovej (†34), ktorá kedysi pôsobila aj ako modelka a poznala sa aj s pár celebritami. V minulosti dokonca randila s Kalisovej ex Michalom Menkynom. Vo štvrtok zverejnil smutnú správu, z ktorej behá mráz po chrbte.

Keď pred rokom našli Violu Macákovú v bratislavskom prístave, bola v zúboženom stave, celá doráňaná. Snažili sa jej pomôcť, ale onedlho zomrela. Okamžite sa vyrojili dohady, že krásnu mladú ženu zavraždili. Polícia doteraz pracuje s rôznymi verziami a prípad ani zďaleka nie je ešte uzavretý. Viola nebola žiadnou neznámou v spoločnosti, kedysi bola súčasťou rôznych prehliadok a medzi celebritami mala zopár kamarátov. Pred rokmi tvorila pár s eventovým manažérom Michalom Menkynom, ktorý neskôr randil s Miriam Kalisovou. Violin ex má po roku opäť hlavu v smútku. Svedčí o tom jeho mrazivý status, ktorý zverejnil vo štvrtok na svojom Facebooku.

Viola (vľavo) počas módnej prehliadky v roku 2009. Zdroj: tv markíza

"Violienka zlatá, pred 12 rokmi som prišiel domov a tam ma čakala Bellinka. Priniesla si mi ju do života, za čo ti veľmi pekne ďakujem. A presne pred rokom si z tohto sveta odišla aj ty, záhadne a veľmi tragickým spôsobom. Verím, že ťa teraz Bellinka pomyselne stráži tam, kde si. Že pomáhaš na svojej cestičke niekde ďalej. Nikdy na vás nezabudnem," napísal dojímavé slová Kalisovej ex Menkyna. " Ďakujem vám obidvom za svetlo a lásku, ktorú ste mi do života priniesli. Budem ho šíriť ďalej, ako len budem vedieť,"dodal Menkyna.