Prežité peklo na zemi ju bude sprevádzať zrejme navždy! No pred rokom, na prvé výročie výbuchu bytovky, tragédiu v sebe uzavrela vo chvíli, keď prišla na miesto nešťastia zapáliť sviečku a vzdať hold tým, ktorí nemali také šťastie ako ona s dcérou Hankou. Evku s dieťaťom pod srdcom totiž len sekunda delila od smrti. Vracala sa z obchodu, bolo Mikuláša, chcela nachystať manželovi darček. Zdržali ju chlapi, ktorí podvrtávali pri bytovke zeminu na uloženie káblov, prekážalo im auto Kozmovcov. "Priniesla som im kľúče, aby ho odtlačili," zaspomínala. Práve držala v suteréne v rukách kľučku dverí na schodisko, keď začula silné syčanie a zaznel výbuch.

Evu vo vysokom štádiu tehotenstva po výbuchu zavalili bezpečnostné dvere, prach a sutiny zo zrúteného schodiska 12-poschodovej bytovky. Tlaková vlna ju zrazila na zem. No podarilo sa jej vyhrabať a doplaziť sa na štyroch ku vchodovým dverám. “Všade bola tma, netušila som, čo sa deje. Začala som cítiť silný tlak. Keď to ustalo, bola som na kolenách, štvornožky som sa vyškriabala ku schránkam a vyšla von,” opísala udalosti spred dvoch rokov. Skončila v nemocnici, odkiaľ mala výhľad na horiacu bytovku.

Jej manžel Martin (32) spočiatku netušil o obrovských rozmeroch nešťastia. “Myslel som, že niekomu v byte vybuchol plyn, to sa stáva. Ale ako sme sa blížili na miesto, všade bolo vidieť húkajúce sanitky a hasičské autá. Videl som z diaľky obrovský dym. Prišli sme s otcom k bytovke medzi prvými,” vravel nám. Do svojho domova, prvého spoločného, sa Kozmovci tak, ako aj ostatní obyvatelia vybuchnutej bytovky, nikdy nevrátili. Prišli o všetko, čo v ňom mali. Aj o výbavičku, ktorú chystali pre prvé dieťatko, na ktoré sa nesmierne tešili. To však je nič oproti tomu, že prežili a narodila sa im už o 11 dní zdravá Hanička. No a v marci tohto roka k nej pribudol braček Adamko.

Kozmovci zatiaľ bývajú v byte Eviných starých rodičov, svojpomocne si stavajú rodinný dom. Na tragédiu sa snaží nemyslieť. "Najhoršie je to v týchto dňoch, keď prichádza Mikuláš," zamyslela sa sympatická mladá žena. Na miesto tragédie sa chystá zájsť aj tohto roku: "Zapáliť sviečku, zaspomínať na nebohých susedov."

Explózia panelovej bytovky



Výbuch bytovky nastal v piatok 6. decembra 2019 o 12.12 hod. Plyn explodoval na deviatom poschodí a následne začali horieť všetky štyri zostávajúce poschodia dvanásťposchodového domu. Schodisko domu sa pri výbuchu kompletne zrútilo. Preto bola záchrana a evakuácia komplikovaná. Celkovo zomrelo osem ľudí, 48 rodín prišlo o strechu nad hlavou. Polícia obvinila 5 ľudí. Príčinou nešťastia bolo prevŕtanie plynového potrubia pri zemných prácach pred bytovkou. Všetci obyvatelia prišli o domov, keďže bytovku museli pre zlú statiku zrúcať. Tragédiu si pre pandémiu koronavírusu pripomenú iba individuálnymi pietnymi spomienkami. V deň výročia napoludnie bude odslúžená svätá omša v Konkatedrále sv. Mikuláša, ktorú bude možné sledovať online.

