Mafián František Salinger, prezývaný Malý Fero, sa po rokoch opäť objavil na verejnosti. S putami na rukách ho priviedla po zuby ozbrojená eskorta na Okresný súd do Trenčína, kde začalo pojednávanie vo veci podvodu. Salingera basa výrazne zmenila. Je z neho úplne iný človek!

Spolu so Salingerom priviezli do Trenčína viacero ďalších trestancov. Kým väčšina ostatných obvinených mala na sebe väzenský mundúr, Salinger z autobusu vystúpi v džínsoch a tričku z ktorého mu trčali potetované paže. V minulosti sa pýšil bujnou hrivou, dnes ale nemá na hlave ani jeden vlas a podobnosť s mužom z minulosti by ste hľadali len ťažko.

Aj keď vyzerá byť v dobrej fyzickej forme, sudkyni sa posťažoval, že má zdravotné problémy a žiada, aby sa ďalej konalo v jeho neprítomnosti, čo sudkyňa akceptovala s tým, že v budúcnosti ho už predvolávať nebude. Podľa Salingerovej obhajkyne sa jeho problémy týkajú žalúdka a sú vážne. So sebou si však priniesol aj občerstvenie vo forme bagety, vody a čokoládovej tyčinky. Pri čítaní musel používať okuliare.

Pojednávanie v prípade podvodu sa nakoniec nezačalo. Dôvodom bola neprítomnosť jedného z troch obvinených, ktorý sa na súd nedostavil a je na neho vydaný zatykač. Podľa prokurátora sa však zdravotne ťažko postihnutý muž zvykne často špacírovať po Žiline. Súd ho bude opäť predvolávať pod hrozbou poriadkovej pokuty. Salingera sa sudkyňa pýtala, či bude chcieť urobiť vyhlásenie o vine, to však odmietol. "V tomto štádiu sa nevyjadrujem z vážnych zdravotných dôvodov," povedal Salinger a nevylúčil, že v budúcnosti vypovedať bude.

Prípad podvodu, v ktorom figurujú traja obvinení muži, presunuli do Trenčína zo žilinského súdu. Podľa prokuratúry mali obvinení muži vylákať peniaze od poškodeného. Išlo o kšefty s autami, ktoré boli zadržané na polícii. Spôsobená škoda je okolo 50-tisíc eur.

František Salinger bol medzi kumpánmi známy ako Malý Fero. V 90-tych rokoch minulého storočia stál na čele mafie v Žiline. V roku 2007 mu začali pripisovať vraždy a násilnosti z obdobia rokov 1997 až 1999. Polícia ho vinila až z 13-tich vrážd. Pôvodne ho odsúdili za všeobecné ohrozenie pre výbuch telefónnej búdky v Žiline, pri ktorom prišli o život až traja ľudia aj likvidáciu bieleho koňa Milana Lichého. Pripisujú sa mu ďalšie vraždy bielych koní. Za výbuch telefónnej búdky dostal trinásť rokov.

V roku 2001 ho obvinili z ekonomickej trestnej činnosti. Do väzby sa dostal v máji 2018, kedy ho obvinili z úverového podvodu a falšovania listiny. V decembri toho istého roku vyfasoval 15-ročný trest za vraždu bieleho koňa Milana Lichého z roku 1998. Salinger v minulosti choval tiež tigre. Jeho dom zdobili poľovnícke trofeje.