Rodina dievčatka (4) z obce Čaklov (okres Vranov nad Topľou) zostala zdesená z toho, čo mal údajne vykonať chlapec, o ktorého sa mama obete starala po tom, ako ho vlastná matka opustila. “Stalo sa to pre niekoľkými dňami. Pribehlo dievčatko s plačom, ledva stálo na nožičkách. Pohlavné orgány malo krvavé. Vravelo nám, že ju priviazal k posteli a medzi nohy jej pchal penis a ešte niečo. Ukázalo na skrutkovač, ten policajti vzali,” opisovala nám stará mama obete Anna (49).

Ihneď k vnučke privolala záchranku a prípad oznámila polícii. Prekvapilo ju, že si mladíka vzali na výsluch a hneď ho aj pustili. "Moja dcéra sa vydala za jeho brata, takže je to jej švagor. Starala sa o neho, dávala mu jesť, kupovala mu cigarety. Bolo jej ho ľúto. Nikdy by nepovedala, že by bol niečoho takého schopný, veď je strýko malej, " dodala Anna. Po skutku na mladíka vraj kričala, podľa nej bol v strese a prosil ju, aby nevolali políciu.

Matka dievčatka Nikola (24) bola v tom čase vo vysokom štádiu tehotenstva. Tvrdí, že zo stresu sa jej posledné dni skomplikovali a lekári museli vykonať cisársky rez. Chlapec, ktorého rodina obviňuje vraj po skutku odišiel k rieke Topľa. Tvrdia, že aby maskoval svoj skutok a mal alibi. "Lenže maličká nám všetko opísala. Keď počuje jeho meno, roztrasie sa a uteká. Musíme s ňou ísť k psychológovi," vravela s plačom babka.

Mladíka sme nenašli doma ani v škole. Jeho starý otec (65) nám povedal, že vnuk skutok popiera. "On tvrdí, že je nevinný."

Polícia prípad preveruje. Nikoho však zatiaľ podľa našich informácií neobvinila. “Vzhľadom na citlivosť prípadu nie je možné poskytnúť viac informácií," uviedla prešovská krajská policajná hovorkyňa.

