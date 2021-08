10.56 - Pojednávanie pokračuje. Vypovedať ide prokurátor Vladimír Kuruc.

10.35 – Výsluch Čižnára skončil. Sudkyňa vyhlásila krátku prestávku.

10.21 – Čižnár si číta dokument, ktorý mu predložila sudkyňa a je zjavne zaskočený. Sudkyňa vyžaduje, aby sa k nemu Čižnár vyjadril. Malo by ísť o jeho dopis ministerke spravodlivosti. Čižnár si na dopis ale nespomína... „Listom som asi s najväčšou pravdepodobnosťou sledoval, dať do pozornosti ministerstva riešenie otázok nahradenia väzby v takýchto prípadoch zo strany súdov, aby dôslednejšie preskúmavali splnenie podmienok pre nahradenie väzby,“ povedal napokon Čižnár, že mal s ministerkou neformálnu dohodu, že jej bude signalizovať problémové otázky.

10.06 - Čižnár tvrdí, že nie je oboznámený s obsahom výpovedí jednotlivých prokurátorov ÚŠP, ktorí vypovedali na súde predchádzajúce dni a teda len z médií sa dočítal, že mu ako generálnemu prokurátorovi malo byť predložené nejaké vyjadrenie vo vzťahu k riešeniu otázky prepustenia Kudličku. „To malo byť nejako vytrhnuté z kontextu, alebo malo obsahovať nejaké nepravdivé informácie, o čom ale ja doteraz neviem a predložené písomné vyjadrenie som v podobe, akej mi bolo doručené považoval za správne,“ dodal Čižnár.

9.52 - „Vyjadrenie obžalovaného o slabej dôkaznej situácii mimo iného vyplývalo aj zo samotného odôvodnenia uznesenia súdu, ktoré bolo až miestami ironické a to, čo sa tu prezentuje, že kvôli nepodaniu sťažnosti malo prísť medzi mnou a obžalovaným k nejakej veľkej hádke, jednoducho nie je pravda,“ vysvetlil situáciu Čižnár.

9.43 - „O prepustení Kudličku som sa dozvedel z médií, lebo došla od nich otázka. Ak si dobre pamätám, bolo to počas operatívnej debaty, ktorú sme mávali pondelok. Pýtal som sa obžalovaného či je to pravda. Zaujalo ma to preto, lebo sme všetci vedeli, kto bolo obvinený Kudlička,“ povedal Čižnár. Kováčik mu vraj informáciu potvrdil, vysvetlil mu, že vo veci je veľmi slabá dôkazná situácia. „Vyjadril sa, že postup ÚŠP ohľadne nepodanej sťažnosti bol správny. Ja som mu povedal, že by som sťažnosť podal a napriek vyjadreniu obžalovaného som vyžadoval vyjadrenie dozorového prokurátora v tejto veci,“ dodal Čižnár.

9.31 -„Godžová nemohla Kováčikov pokyn vykonať (nepodať sťažnosť na prepustenie Kudličku z väzby, poznámka redakcie), to by porušila základné pravidlá. Ak teda taký pokyn Kováčik vydal, lebo tomu neverím,“povedal Čižnár s tým, že nič iné o prípade nevie a preto to nebude hodnotiť.

9.23 - Čižnár prezradil, že s obžalovaným mali priateľský vzťah: „Dovolím si povedať, že ho máme aj doteraz, hoci sme sa rodinne mimo práce nenavštevovali.“ Bývalý generálny je podľa vlastných slov prekvapený, že bol predvolaný ako svedok, pretože po oboznámení sa so skutkami nevie ku skutkom nič vypovedať.

9.12 - Pojednávanie začalo. Dnes bude vypovedať Jaromír Čižnár, prokurátor Vladimír Kuruc a odsúdený Norbert Pakši. Ako prvý bude vypovedať Čižnár.

8:45 - Čižnár by mal na súde vypovedať o tom, či Kováčik mohol stáť za prepustením z väzby šéfa zločineckej skupiny takáčovcov Ľubomíra Kudličku. Po tom, ako v roku 2017 ŠTS rozhodol o prepustení Kudličku na slobodu, prokurátorka Blanka Godžová nepodala voči uzneseniu sťažnosť. Ešte predtým jej vraj ale volal Kováčik s tým, že prípad veľmi dobre pozná a mal jej dať podľa jej slov inštrukcie, že ak ŠTS Kudličku pustí, nemá voči tomuto rozhodnutiu podať sťažnosť!

„Kováčik mi hovoril, že mu volal Čižnár s tým, že má vyhotoviť k tejto veci správu,“ povedal svedok Ľudovít Makó. Godžová v prípade iba zastupovala dovolenkujúce dozorujúceho prokurátora prípadu Michala Stanislava. Podľa jeho slov potom Kováčik do stanoviska Čižnárovi nepravdivo uviedol, že by Stanislav postupoval rovnako ako Godžová.

Pojednávania sú tento týždeň naplánované až do piatka. Dömötöra a Zemana nedávno obvinili z krivej výpovede. Prvý menovaný si extrémne rýchlo svoju vinu priznal a dohodol sa s prokurátorom na vine a treste. Súd dohodu odobril a Dömötöra odsúdil na 32 mesiacov s podmienečným odkladom na päť rokov.

Zeman je ale od svojho obvinenia na úteku, aj keď bol podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ videný na chorvátskom ostrove Pag. Dömötörovo a Zemanovo obvinenie z krivej výpovede sa ale týka iného prípadu, nie Kováčika. V kauze okolo bývalého špeciálneho prokurátora už Zeman na ŠTS vypovedal a tvrdil, že vie o úplatku pre Kováčika, vďaka ktorému sa dostal Kudlička na slobodu. Bývalý špeciálny prokurátor mal podľa obžaloby dostať za Kudličkove prepustenie 50-tisíc eur.

Medzi svedkami predvolanými na tento týždeň je aj prokurátor Vladimír Kuruc a bývalý šéf odposluchov Norbert Paksi. Toho zadržali v októbri minulého roka rovnako, ako Kováčika. Paksi sa priznal k braniu úplatkov, začal spolupracovať s vyšetrovateľmi a začiatkom mája ho odsúdili na päťročný nepodmienečný trest.