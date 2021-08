Bývalý riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó má poriadne na rováši. Z funkcie ho odvolal bývalý minister financií a súčasný premiér Eduard Heger. Krátko na to ho zadržali a vzali do väzby pre podozrenie z podporovania zločineckej skupiny takáčovcov. Makó sa rozhodol prehovoriť, budeme poriadne prekvapení, čo všetko prezradil!

Informoval o tom Denník N. Ľudovít Makó pochádza z Jelenca pri Nitre. Vyštudoval dopravnú priemyslovku v Trnave a neskôr Akadémiu policajného zboru.

Od roku 1997 - 2004 bol policajtom, potom začal pracovať v súkromnej bezpečnostnej službe Abas. Najprv ako riaditeľ, neskôr aj ako konateľ. V roku 2014 sa stal riaditeľom Kriminálneho úradu finančnej správy, kde bol do roku 2020, keď ho po voľbách odvolal bývalý minister financií Eduard Heger.

Voči rozhodnutiu o vzatí do väzby však nepodal sťažnosť a začal spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. Z väzby ho teda o dva mesiace prepustili. Aktuálne je dôležitým svedkom vo viacerých veľkých korupčných kauzách.

Obvinený je z viacerých trestných činov

Ľudovít Makó je vo väčšine prípadov obvinený z korupčných trestných činov. Nemožno ich však konkretizovať, pretože v nich ešte prebieha prípravné konanie.

Zaistili mu majetok

Bývalý šef úradu má aktuálne zaistených niekoľko nehnuteľností, ktoré má zapísané v katastri a hnuteľný majetok. Ide o dva menšie bungalovy a rodinné domy z roku 2008, 2013 a 2014, a pozemky, ktoré nadobudol v roku 2018.

Prezradil, prečo chcel byť policajtom

Myslel si, že môže nastaviť veci, ktoré by mohli fungovať tak, ako si niektorí predstavujú. Postupom času však zistil, že ani podmienky, ani ostatné náležitosti ho nenapĺňali tak, aby dosiahol to, čo chcel. "Mohli ste urobiť čokoľvek, mohli ste byť najlepší, prísť s nápadmi, stále ste boli na tej istej úrovni a s tou istou mzdou. Taký bol systém, a tak to bolo zaužívané," hovorí.

Ako policajt údajne úplatok nikdy nevzal. "Nelákalo a ani na to neboli vytvorené predpoklady, aké boli vytvorené v mojom ďalšom pôsobení," dodal. Údajne mal na to mnoho príležitostí, ale nebol presvedčený, že by to tak malo fungovať.

Prišla zmena

Zmena uňho nastala približne rok, rok a pol po nástupe do pozície riaditeľa Kriminálneho úradu Finančnej správy a údajne to malo viacero dôvodov.

Riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy

Do pozície šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy bol oslovený prostredníctvom Norberta Bödöra a Tibora Gašpara v roku 2014. "Ja som ani nevedel, že takýto post existuje a v priebehu pol roka som ich šesť alebo sedemkrát odmietol," hovorí. Z pozície riaditeľa KUFS dal dvakrát výpoveď. Raz tri dni po nástupe do funkcie a druhýkrát v roku 2018.

Ponuka znela jasne

"K dispozícii je takáto pozícia, kde majú voľnú ruku z vyšších kruhov na jej obsadenie a že by chceli, aby som túto pozíciu zastával ja," hovorí. V čistom zarábal od 2600 do 3000 eur. Bödör mu však mal doplácať k tomu ešte 10 000 eur.

Šokujúci úplatok

Celkovú sumu získanú na úplatkach vyčísliť nevie, pretože väčšinu peňazí odovzdával ďalej. Najvyšší úplatok, ktorý však prijal bol niečo pod 100-tisíc eur.

