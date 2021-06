Proces v kauze falšovania zmeniek TV Markíza naberá na obrátkach a podľa prokurátora by sme sa čoskoro mohli dozvedieť rozsudok. Obžalovaný údajný komplic Mariana Kočnera a Pavla Ruska pri falšovaní zmeniek Štefan Agh ale chce, aby boli predvolaní svedkovia obhajoby. Dokonca má vraj dokumenty z SIS, ktoré potvrdzujú, že zmenky v roku 2000 existovali. Dnes by mali prísť vypovedať ďalší dôležití svedkovia, vrátane exriaditeľa TV Markíza Vladimíra Repčíka.

Na prvom pojednávaní po prestávke spôsobenej koronavírusom boli vypovedať obaja už odsúdení v kauze zmenky, teda Kočner a Rusko. Bývalý šéf Markízy svoje vystúpenie pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) zhrnul do dvoch slov: „Odmietam vypovedať.“ Kočner bol zhovorčivejší a na ŠTS povedal svoju verziu prípadu zmeniek za 69 miliónov eur, ktorú mu už v jeho procese neuveril ŠTS a ani Najvyšší súd (NS) a dostal trest na 19 rokov nepodmienečne. Podobne dopadol aj Rusko.

Agh je vylúčený na samostatné konanie. Na poslednom pojednávaní boli vypovedať mnohé dôležité osoby z prostredia televízie. Aktuálny generálny riaditeľ televízie Matthias Settele tvrdí, že o žiadnych zmenkách nie je nikde, vrátane účtovníctva ani zmienka. Podobne vypovedali jeho predchodcovia Zuzana Ťapáková a Václav Mika. „O zmenkách som nevedela, nemala som o nich žiadnu vedomosť a moja výpoveď korešpondovala s tým, čo som už v rámci zmeniek povedala,“ povedala na súde Ťapáková.

Na dnes je predvolaný ako svedok Jozef Dučák, ktorý mal podľa obžaloby zabezpečiť pre už odsúdených a obžalovaného tlačiarenské veci z dávnejších rokov, aby dokumenty vyzerali ako pravé. Na súde s Kočnerom a Ruskom to ale poprel. „Nezabezpečoval som tlačiarenské veci a ani starší papier,“ povedal vtedy Dučák. Okrem neho by mal dnes vypovedať aj exriaditeľ TV Markíza Vladimír Repčík a ďalší svedkovia.

Kauza zmeniek sa datuje ešte od konca minulého tisícročia, kedy bol boj o TV Markíza. Firma Gamatex, ktorú vtedy vlastnili Kočner s Aghom mali vraj v roku 1998 získať pohľadávku od Siloša Pohanku voči Markíze, ktorej vlastníkom bol Rusko. Odsúdení tvrdia, že spor vyrovnali tým, že 11. júna 2000 podpísal Rusko štyri zmenky v prospech Kočnera a Agha s tým, že keď nebude mať na ich zaplatenie, tak to do 15 rokov zaplatí Markíza bez ohľadu na to, kto bude jej vlastníkom. Neskôr vraj boli zmenky prevedené iba na Kočnera. Agh mal mať podľa vlastných slov po tomto prevode na Kočnera vraj od neho sľúbených 9 percent (ak budú zmenky vyplatené).

S teóriou, že existujú nejaké zmenky, prišiel Kočner v roku 2015. Okresný súd (OS) 26. apríla 2018 rozhodol, že jedna zo zmeniek vo výške 8,3 milióna eur je pravá. TV Markíza sa odvolala a sama podala žalobu za falšovania zmeniek. Z manipulácie rozhodnutia Okresného súdu bola minulý rok v kauze Búrka obvinená vtedajšia sudkyňa procesu na OS Zuzana Maruniaková, sudkyňa Denisa Cviková, ako aj bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská. O nich ešte súd nerozhodoval. NS 12. januára ale Kočnera s Ruskom odsúdil na 19 rokov nepodmienečne za falšovanie zmeniek.

Pojednávanie začalo o 9.00. Správu budeme aktualizovať.