Odsúdený Marian Kočner „nelenil“ podľa vyšetrovateľov ani v čase, keď bol vo väzbe a snažil sa mariť spravodlivosť. Pokúšal sa o to pomocou takzvaných motákov, ktoré mal posielať z Ústavu na výkon väzby cez advokáta Andreja Šabíka. Adresátmi mali byť osoby na slobode, ktoré mu mali pomôcť.

NAKA Kočnera zadržala a obvinila v kauze zmenky v júni 2018. Stíhaný bol väzobne, a to sa mu zjavne nepozdávalo. Cez Šabíka, ktorý ho chodil navštevovať, mal posielať motáky, teda lístočky s inštrukciami. Niektoré z nich skončili aj u bývalého príslušníka SIS a kedysi Kočnerovho kamaráta Petra Tótha. „Marek sa bojí ,vyrobených svedkov‘, ale presvedčil som ho aspoň na jednu vec. Ak urobíš písomný záznam Romanovho príbehu, tak si ho prečíta a zváži, či je pre nás použiteľný. Prosím ťa, stretni sa s Romanom, detailne zaznamenaj a spracuj to do písomnej podoby,“ mal Kočner napísať Tóthovi.

Ten ale po tom, ako padli prvé obvinenia v kauze Kuciak, začal spolupracovať s políciou. Koncom septembra 2018 polícia obvinila z účasti na vražde Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) Alenu Zsuzsovú, Zoltána Andruskóa, Tomáša Szabóa a Miroslava Marčeka. V novembri toho istého roku mal Tóth odovzdať motáky vyšetrovateľom. No nie všetky, niektoré už boli zlikvidované. Prokuratúra napokon dospela k názoru, že k stretnutiu medzi Tóthom a svedkom pomocníkom neprišlo. Preto Kočner čelí "iba" obžalobe z marenia spravodlivosti v štádiu pokusu.

Predbežné prejednanie veci sa uskutočnil bez hlavnej postavy kauzy motáky. „Kočner požiadal o prejednanie bez jeho prítomnosti. Má na to právo,“ povedal na úvod sudca. „Určite sa nedal falšovať dôkaz, ktorý ešte nebol vykonaný. V tomto prípade sa jednalo o úmysel zakryť trestný čin,“ dodal sudca. Predseda senátu povedal, že súd bude prípad prejednávať ako trestný čin krivej prísahy a krivej výpovede.

Prokurátor súhlasil so zmenou. Kočnerov obhajca Michal Mandzák mal ale na veci iný názor: „Mám za to, že skutok nie je trestným činom.“ Sudca bol ale neoblomný: „Nariaďujem hlavné pojednávanie na 9. a 11. augusta.“ Mandzákovi termín 9. augusta nevyhovoval, a tak sudca vytýčil hlavné pojednávania na 10. a 11. augusta. Vypočutí by mali byť Peter Tóth, Andrej Šabík, Jozef Dučák a písmoznalec.

Kočnerov obhajca navrhol vypočuť aj expremiéra Roberta Fica, bývalého sudcu Mojmíra Mamojku a oligarchu Norberta Bödöra. Na teraz ale nie je jasné, kedy a či vôbec budú títo svedkovia predvolaní. Okrem toho chce dať Mandzák vypracovať aj vlastný písmoznalecký posudok.

