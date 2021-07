Dnešné hlavné pojednávanie mohlo Gašparovičovi s Vičanom poriadne zavariť. Kajúcnik Peter Petrov, ktorý je obvinený z krivej výpovede, sa ale na súd nedostavil. Petrov je spolu s ďalším kajúcnikom Matejom "Zemákom" Zemanom a svedkom v kauzách ako Očistec a Judáš na úteku.

Z krivej výpovede je okrem Zemana s Petrovom obvinený aj člen skupiny takáčovcov Csaba Dömötör, ktorý sa ale ku skutku priznal. Z obvinenia trojice kajúcnikov, ktoré uniklo do médií, je zrejmé, že ich "hlavou" bol práve Petrov. „Ja som dohodol to, že sa zosúladili výpovede Csabu Dömötöra so Zemákom, aby im sedeli,“ povedal okrem iného Petrov v hovore zaznamenanom vyšetrovateľmi.

Druhý dnešný predvolaný svedok podnikateľ Dušan Bočkay, ale na ŠTS prišiel a bude vypovedať. Z obžaloby Gašparoviča s Vičanom vyplýva, že obaja mali participovať na zrušení predbežného opatrenia Kriminálnym úradom finančnej správy (KÚFS), ktorý zablokoval obchodnej spoločnosti Bopal majetok. Rozhodnutie KÚFS mali pomôcť zvrátiť prijatím úplatku vo výške 400-tisíce eur, ktorý mali rozdeliť aj iným osobám. Napokon malo prísť k vyplateniu zálohy vo výške 200-tisíc eur. V prípade dokázania viny pred súdom im hrozí trest odňatia slobody v trvaní od desiatich do 15 rokov.

Obaja obžalovaní boli zadržaní a obvinení na začiatku decembra 2020 počas akcie Judáš. NAKA v rámci nej obvinila osem osôb. Medzi obvinenými boli aj bývalý prezident Policajného zboru Milan Lučanský či námestník SIS Boris Beňa, ako aj ďalší bývalí predstavitelia SIS a bývalí vysokopostavení funkcionári Policajného zboru a finančnej správy. Beňa už v tomto prípade uzavrel dohodu o vine a treste. Dostal trojročný trest s podmienečným odkladom na päť rokov.

Dnes už vypovedala prvá svedkyňa. Bočkaya vraj nevydierali policajti, ale vedome platil za služby v súvislosti so zahladením jeho trestnej činnosti. Vyplýva to z výpovede svedkyne Martiny Krištofovej. Bývalá partnerka majiteľa a konateľa spoločnosti Bepol spomenula, ako viezla Bočkaya do Trnavy. „On si odbehol a vrátil sa s tým, že vec je vybavená,“ povedala. Neskôr bol podľa nej nervózny a tvrdil, že veci nejdú tak, ako mu sľúbili. Bočkay jej mal povedať, že bývalému šéfovi KÚFS Ľudovítovi Makóovi dal dovedna jeden milión eur. „Spomínal, že do troch-štyroch rokov by to mal mať na daňovom úrade vyriešené. Keďže sa s vecou nič nedialo, vymyslel plán, že udá ľudí, ktorí mu mali pomáhať, za vydieranie. Čo, samozrejme, urobil,“ spresnila.

Svedok v kauze Judáš Dušan Bočkay po príchode na Špecializovaný trestný súd v Pezinku 28. júla 2021. Zdroj: Karol Farkaš

Bočkay od Krištofovej chcel, aby o vydieraní svedčila pred bratislavským vyšetrovateľom. „Mala som dosvedčiť, že pán Makó a celá finančná správa ho vydiera. Takúto vec som nemohla potvrdiť, lebo sa absolútne nezakladá na pravde,“ zdôraznila. Trestná činnosť sa mala týkať nadmerného uplatňovania daňových odpočtov v súvislosti s vývozom okien a nakladaním s odpadom. Svedkyňa tvrdí, že jej bývalému partnerovi mali okrem iných pomáhať aj bývalý šéf finančnej jednotky NAKA Bernard Slobodník, či bývalý šéf NAKA Branislav Zurian.

Pojednávanie začalo 8.30. Správu budeme aktualizovať.