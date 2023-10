Prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave podal 15. 9.2023 návrh na vzatie do väzby záchranára Ivana P. Vyplýva z neho, že sa na znásilnenie mladej študentky v Bratislave mohol vopred pripraviť.

"V čase od 3.25 hodiny dňa 10.9. v Bratislave na Vilovej ulici pred vchodom obytného domu ľstivým konaním intravenóznymi vpichmi do presne nezistenej časti tela aplikoval neznámu látku s obsahom benzodiazepín, čím je privodil intoxikovaný a omámený stav, následne ju odniesol na rukách do svojho osobného motorového vozidla zb. Škoda," píše sa v uznesení.

"Odišli na neznáme miesto, kde poškodenú držal proti jej vôli približne 25 hodín, kedy jej viackrát aplikoval do ľavého stehna a ľavého gluteu doposiaľ neznámu látku," uvádza sa ďalej v uznesení o vzatí do väzby. Podľa týchto informácií záchranár Ivan P. využil študentkinu bezbrannosť a bez jej súhlasu a proti jej vôli s ňou minimálne jedenkrát vykonal súlož a tento stav udržoval približne do rána, keď bola nájdená na Antolskej ulici v blízkosti urgentného príjmu Nemocnice sv. Cyrila a Metoda Univerzitnej nemocnice v Bratislave. V nej bola ošetrená so záverom, že jej boli spôsobné odreniny, povrchové zranenia kože a rezná rana na pravom boku. Na tele jej tiež bolo vidno sedem vpichov. Jej stav si vyžiadal hospitalizáciu.

Pri prehliadke vozidla záchranára boli zaistené biologické stopy , ktoré obsahovali DNA zhodné s obeťou násilia. Rovnako sa takéto stopy našli aj v byte, v ktorom záchranár študentku držal proti jej vôli. Páchateľa tiež usvedčujú kamerové záznamy, zachytávajúce trasu vozidla, v ktorom sa Ivan P. pohyboval. V jeho mikine sa tiež našla ampulka s injekčným roztokom ketamínu. V jeho aute sa tiež našli rôzne tablety. V byte polícia našla aj rôzne ihly, roztoky a liečivá.