„S novým duchovným Miroslavom Gálisom prichádza aj kaplnka zasvätená svätému Michalovi Archanjelovi – patrónovi policajtov. Na Krajskom riaditeľstve policajného zboru v Trenčíne bola požehnaná a pripravená byť v služby pre tých, ktorí to vnútorne potrebujú,“ povedala trenčianska policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.

Duchovný Miroslav Gális nastúpil do Trenčína prvého augusta tohto roku. „Zriadili sme tu spolu s ľuďmi z krajského riaditeľstva túto kaplnku. Je síce maličká, útulná, ale so všetkým, čo tu má byť,“ povedal M. Gális s tým, že do kaplnky majú prístup len policajti a civilní zamestnanci Ministerstva vnútra.

Gális vraví, že medzi bežnou farnosťou, kostolmi, či kaplnkami a policajnou kaplnkou rozdiel nie je, pretože svätá omša sa tu slúži rovnakým spôsobom. Iný je len priestor. Kaplnka v budove polície je však predsa len špecifická.

„Nie je to len o tom, že odslúžim svätú omšu a napíšem nejaké matriky, ale je to predovšetkým aj o tom, že my sa im prihovárame, čiže robíme opačné garde ako v bežnej farnosti, kde kňaz čaká na svojich veriacich. My, keď prídeme do práce, ideme za policajtmi, aby sme vykonávali pastoračnú činnosť a pozývali ich k duchovnému,“ konštatuje M. Gális.

Ten potvrdil, že pre policajtov môžu byť duchovní bútľavými vŕbami aj spovedníkmi zároveň. „Policajti môžu za nami prísť s hocičím,“ hovorí duchovný, s tým, že dvere pre nich majú vždy otvorené.

Dodáva, že kňazi z vikariátu Ministerstva vnútra sú zároveň aj členmi postraumatického tímu. „Ak sa deje niečo vážne na cestách, pri hromadných nehodách, pri sebevraždách, kde sú policajti vystavení tomu, čo musia vidieť a počuť, na aké zásahy musia ísť, aj týmto spôsobom im vykonávame postraumatickú aj duchovnú pomoc,“ upresnil M. Gális.

Ten sa vie do kože policajta, ktorý často vidí v práci strašné veci, vžiť. Sám má skúsenosti z terénu. Neraz chodil do terénu aj s pohotovostnou motorizovanou jednotkou a videl to, čo zasahujúci policajti.

„Je pravda, že som aj ten, čo chodí do výkonu. Tým pádom vidím a stretávam sa s týmito udalosťami aj na našich cestách, pri rozličných životných situáciách, povodniach, sebevraždách. Pozývajú ma k tomu, aby som prišiel za nimi a spolu s nimi to zdieľal. Aby som bol v ich blízkosti, dokázal im pomôcť a aby som aj ja sám zažil to, čo prežívajú oni. Keď to zažijem, viem im v tom pomôcť,“ upresnil M. Gális.

Duchovný hovorí, že má dvere otvorené nielen pre veriacich policajtov, ale aj pre ateistov. „My nie sme len čisto pre katolíckych veriacich. Sme aj pre tých, ktorí sú hľadajúci, blúdiaci, tých, ktorí ešte nenašli tú správnu cestu a majú mnoho otázok a pýtajú sa, či by mohli prísť za nami, či by mohli zdieľať svoj životný názor, svoje problémy, ťažkosti, ale aj radosti a úspechy,“ konštatuje M. Gális.

Duchovný bol dekrétom preložený 1. augusta tohto roku do Trenčína z Bratislavy. „Môj predchodca fungoval v Trenčianskom kraji, ale sídlil mimo krajského riaditeľstva. Ja sídlim tu a spadá podo mňa celý Trenčiansky kraj,“ upresnil Gális.

Do práce nastupuje ako každý policajt, býva v kaplnke, alebo na policajnom riaditeľstve, ale keď stretáva hliadky v teréne, zastaví sa pri nich a ak je na to vhodná príležitosť porozpráva sa s nimi aj priamo na ulici. Policajti zas chodia za ním, keď im to práca dovolí, alebo v čase voľna.