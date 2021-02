Vraví sa, že čas všetko zahojí! No neplatí to zrejme pre tých, ktorí žialia za vlastným dieťaťom. Bolesť ešte znásobuje vedomie, že zákerný vrah siahol na život vášho potomka iba pre to, aby mu zabránil odkrývať zločiny vplyvných a ich finančné podvody.

Boli mladí, zamilovaní, plánovali svadbu, spoločnú budúcnosť. Vrah zabil JÁNA KUCIAKA a jeho snúbenicu MARTINU KUŠNÍROVÚ v ich vlastnom dome. Zdroj: Archív

Rodičov, ktorí vo februári 2018 s radosťou sledovali šťastie svojich detí pripravujúcich sa na svadbu, vrah pripravil o to najcennejšie. Vzal im nielen ich deti, ale aj možnosť radovať sa z vnúčat či pomoc v starobe.

Martinina mama Zlatica (55) už niekoľko dní pred prichádzajúcim výročím chladnokrvej vraždy okrem bolesti na duši zažíva aj fyzickú bolesť. Ustavičný stres jej nepridáva na zdraví. Trápi ju aj to, že pandémia a zákaz vychádzania ju rozdelila s Kuciakovcami a nemôžu sa navštevovať. Rodiny totiž nepretrhli väzby ani po tragédii. Lenže teraz, keď sú aj kostoly zatvorené, výročná spomienková omša bude bez ich prítomnosti. “My sa pomodlíme doma,” vraví so slzami v očiach.

Zlatica si obývačku vo svojom dome premenila na spomienkovú miestnosť. Má v nej skriňu, ktorú si chcel Janko vziať do svojej budúcej pracovne a vynoviť ju i starý písací stroj, ktorý mu do nej venovala. Okrem fotografií dvojice v nej uchováva tabule z Martinkinej archeologickej činnosti či medovinu, ktorou si mladomanželia mali pripiť na svadbe. Okno izby je orientované na cestu a tak zavše, keď počuje prichádzajúce auto, vždy si predstavuje, že z neho vystúpi jej dcérka so zaťom a vnúčatkom. Vzápätí si však uvedomí, že sa to už nikdy nestane.

Lenže teraz má aspoň živú spomienku na dcéru. Má malé dievčatko, ktoré je pripomína jej Martinku. Zlatica je totiž profesionálnym rodičom, okrem Martiny a staršieho syna s láskou vychovávala aj cudzie deti napriek tomu, že v mladosti prišla o manžela a starať sa musela aj o veľký statok. Teraz jej pribudlo do opatery malé čiernooké dievčatko. Má iba osem mesiacov, takže má čo robiť. “Som rada, že ju mám. Je to dobré dieťa, usmievavé. Aspoň občas ma odvedie od myšlienky na tragédiu,” pochvaľuje si Zlatka. “Keď ju zoberiem na ruky, poľubkáme sa spolu a jej poviem, že ty moja malá bombuľka, vždy sa usmeje. Som rada, že to je dievčatko. Už teraz sa teším na leto, ako jej oblečiem ružové šatičky, urobím copíky,” rozjasnia sa jej na chvíľu oči.

Vzápätí si však pomyslí na svoju dcéru a chvíle radosti, keď bola Martinka malá. Dnes na ňu už môže iba spomínať a pozerať fotografie, ktoré má rozvešané po celej izbe. S tým, čo sa stalo, sa nikdy nezmieri. Aj tri roky po vražde chodí na hrob svojej dcéry každý deň. Ak je mimo domova, poprosí niekoho, aby za ňu zapálil sviečku a ona sa na diaľku pomodlí. “Ale keď som doma, idem vždy. Prídem k hrobu, pozdravím sa, poobzerám sa, či nie je niekto nablízku a začnem sa s Martinkou a Jankom rozprávať. Vždy im porozprávam, čo sa udialo, koho z vplyvných zavreli,” smeje sa. Zdôrazňuje, že jej jediným cieľom nie je pomsta, ale spravodlivosť a potrestanie všetkých, ktorí majú ohavný skutok na svedomí.

Hrozné chvíle podrobne pamätá, vyčíta si jednu vec: “Keď som tri dni mladým nevedela dovolať, čo nebolo bežné, poslala som im esemesku, že ak sa náhodou za niečo hnevajú, nech aspoň dajú vedieť, že sú v poriadku.” Totiž, snúbenci mali mať práve v tom čase predsvadobnú náuku s farárom a vopred rodinu upozornili, že nebudú celý deň k dispozícii na mobile. Lenže keď sa dovolali na faru a tam im sklamane oznámili, že na náuku neprišli, vedeli, že je zle. Jej strach sa už o pár hodín naplnil do bodky: “Stále mám pred očami fotky zo spisu, ako ležali v kaluži krvi niekoľko dní sami a my sme netušili, že sú po smrti. Vyčítam si, že sme spokojne sedeli doma, ale príčinou bola súhra okolností, keď sme si mysleli, že sú na tej náuke. Nikdy nezabudnem na pohľad na nich v márnici, keď moje dievčatko malo prestrelenú tvár, ešte jej po nej tiekla krv, ktorú som jej utierala.”