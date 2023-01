FOTO Členka kráľovskej rodiny: Milujem jesť! Pokojne ma foťte ako sa napchávam, je mi to jedno!

Milovaná i nenávidená Camilla Parker Bowles, niekdajšia vojvodkyňa z Cornwallu, ktorej však najnovšie náleží titul kráľovná manželka, verne stojí od apríla 2005 po boku svojho manžela, britského kráľa Charlesa III. Hovorí sa o nej, že nie je to žiadna suchárka. Dokáže byť nielen vtipná, ale vie si vystreliť aj sama zo seba. Čo jej však Briti často vyčítajú je, že keď vidí jedlo, kašle na bontón i to ako ju zachytia fotografi. Neprajníci jej radia, aby sa v danom smere inšpirovala svojou, dnes už zosnulou svokrou, kráľovnou Alžbetou II., ktorú Briti zbožňovali. Tá nikdy neurobila to, čo jej nevesta. Camilla keď má chuť, tak si dá to, čo je v danom momente na stole a nevadí jej, že sa práve napcháva len ona sama. Mnohé momentky, ktoré z takého „hodovania“ vzišli, sú občas na popukanie. Posúďte sami!