FOTO Prince, Boglarka či Jenovéfa: Aj takéto neobyčajné mená dali známi Slováci svojim deťom

Začiatok každého nového roka je tradične aj v znamení štatistík, ktoré mená boli najobľúbenejšie v danom roku. My sme sa však pozreli na to, ako netradične pomenovali známi Slováci svoje ratolesti. Samozrejme, reč nie je o novorodencoch, ale odrastenejších deťoch. Možno sa budete čudovať, čo napadlo niektorým rodičom zapísať do rodného listu svojich synov a dcér. Ak čakáte niečo typicky slovenské, poriadne ste sa sekli. Bolo by zaujímavé vedieť, čo povedia svojim rodičom deti, keď trochu povyrastú a práve pre úlet rodičov niektoré z nich budú terčom posmechu spolužiakov pre naozaj neobvyklé meno. Verte, Sofia ani Jakub (najobľúbenejšie mená roku 2022) to určite nie sú. Nech už sa dospeláci inšpirovali telenovelou, obľúbeným umelcom, športovcom či historickou osobnosťou, nie je dôležité, im sa páčilo a hotovo.