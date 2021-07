Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky nás prostredníctvom sociálnej siete Facebook každý deň informuje o počte zaočkovaných či o možných rizikách spojených s vakcináciou. Na Slovensku je momentálne plne zaočkovaných 1 894 472 ľudí a prvú dávku už dostalo viac ako 2 milióny ľudí. Zatiaľ čo Slovensko akosi v očkovaní poľavuje, v Británii sa im už podarilo zaočkovať väčšinu obyvateľstva. To však stále nie je nič v porovnaní s celým svetom.

Viete si predstaviť, koľko mikročipov by sa muselo vyrobiť, aby bolo dosť pre celú svetovú populáciu? Na túto otázku aj na to, ako by očkovanie so spomínanými čipmi prebiehalo, má odpoveď James Heathers, ktorý je šéfom vývoja vo firme zaoberajúcej sa prenosom signálov medzi človekom a počítačmi.

"Len nedávno som dostal svoju prvú vakcínu proti COVID-19. Moja skúsenosť bola nesmierne rutinná: ukázal som registráciu, počkal v čakárni, potom ma zavolali dovnútra, dostal som injekciu, čakal som 15 minút pre prípad nežiaducej reakcie a odišiel," opisuje pre americký časopis The Atlantic. Heathers posledných 15 rokov svojho života strávil "napájaním techniky na ľudí a do ľudí“. Niet tak divu, že keď sa objavili prvé konšpirácie o mikročipoch vo vakcínach, začala jeho hlava pracovať na plné obrátky.

Sociálne siete sú plné konšpiračných teórii o čipovaní obyvateľstva. Zdroj: Archív

Čip vo vakcíne, nie v striekačke

Ako hovorí, očkovanie čipmi by bolo nielenže finančne náročné, ale aj neúčinné. "Začnime tým, že vylúčime možnosť, že by som dostal čip s funkčnosťou 5G. Posledné 5G čipy sú veľké asi ako cent a do ihiel by sa nikdy nezmestili," vysvetľuje. Na svete sú však aj menšie čipy ako 5G. "V prvom rade by sa musel čip nenápadne vložiť do striekačky, nie do samotnej vakcíny. Jedna ampulka rovná sa šesť dávok." Ak by však čipy plávali voľne v roztoku, ako by sme vedeli, koľko ich naberieme do jednej dávky? "Nechcete predsa päť neočipovaných občanov a jedného, ktorý by dostal šesť čipov. To by bolo, ehm, dosť nefér," hovorí s humorom.

