Štyridsaťštyriročný nemecký politik a poslanec Bundestagu za Slobodnú demokratickú stranu Hagen Reinhold opustil svoju dlhoročnú partnerku, päťdesiatjedenročnú političku Karoline Preisler, s ktorou má tri deti. Dôvodom je politikova nová známosť. Tou je štyridsaťtriročná bývalá pornoherečka Aninna Ucatis Semmelhaack, do ktorej sa zamiloval počas mentorských sedeniach na podporu žien vo vláde.

Ako inak, lásku prsnatej blondínke začal prejavovať skôr, ako opustil svoju rodinu. „Intímne sa s ňou stýkal celé mesiace a mne za chrbtom. Dokonca aj v posteli,“ sťažovala sa Reinholdova dlhoročná partnerka Karoline, ktorú nevera a zrada milovaného muža očividne zaboleli. Politik sa však podľa nemeckého Bildu bránil a tvrdil, že s bývalou partnerkou vraj mesiace nežije. „Do existujúceho vzťahu by som sa rozhodne netlačila,“ pritakala mu bývalá pornohviezda, známa pod pseudonymom Annina Ucatis.

Láskou sa už netaja

„Je to veľká láska a mierime do šťastnej budúcnosti,“ pochválila sa sexi krásavica. Reinhold rovnako nadšene ich lásku bránil. „Láska je láska," dodal politik, ktorý je údajne do blondínky po uši zamilovaný. Napriek obrovskej vlne kritiky, ktorá sa na Reinholda po prevalení škandálu vzniesla, sa dvojica rozhodla vydať oficiálne vyhlásenie a poskytnúť rozhovor.

Manželku nechal kvôli pornoherečke. Zdroj: https://www.instagram.com/p/BtG8NdJBjCk/

"S Hagenom sme poskytli rozhovor pre Ostsee-Zeitung a oficiálne sme potvrdili, že sme spolu. Máme z toho veľkú radosť. A teší nás množstvo gratulácií a pozitívnych ohlasov, ktoré k nám dorazili z nášho prostredia, z celého Nemecka, ale aj z iných krajín. Neprekvapilo ma, že sa o nás objavilo aj niekoľko senzácií. To už viem. Nakoniec je to takto: Hagen a ja sme sa spoznali a zamilovali. Je to tak. Toto nie je niečo, za čo sa musíme a budeme ospravedlňovať. A ako povedal Hagen v rozhovore: Láska je láska. Povedali sme si, že sme spolu, a to je tiež v poriadku," napísala kráska na sociálnej sieti Instagram.

Aninna pritom s kariérou herečky pre dospelých sekla už dávno. Dnes sa angažuje v realitách a v politike a budúci rok sa dokonca rozhodla kandidovať vo voľbách za stranu FDP.