Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky sa začali už v stredu. Ako prví môžu hlasovať ľudia, ktorí sa pre koronavírus nachádzajú v karanténe alebo izolácii. Tí môžu svoj hlas odovzdať priamo zo svojho auta na jednom z 82 stanovíšť, informoval spravodajský server iDNES.cz.

Ľudia, ktorí chcú takýto spôsob hlasovania využiť, musia na stanovište "prísť v dopravnom prostriedku, preukázať svoju totožnosť, ako aj skutočnosť, že sú v karanténe", vysvetlil šéf odboru volieb českého ministerstva vnútra Tomáš Jirovec. Ľudí, ktorí sa však nachádzajú v samoizolácii, sa tento spôsob volieb netýka.

Koľko dospelých ľudí sa v Česku nachádza momentálne v karanténe a izolácii, nie je z oficiálnych štátnych štatistík jasné. Podľa údajov Českej správy sociálneho zabezpečenia a ministerstva zdravotníctva však v súčasnosti ochorením COVID-19 v Česku trpí 7900 ľudí a v karanténe je s elektronickým potvrdením o práceneschopnosti 2223 zamestnancov a živnostníkov, ktorí si platia nemocenské poistenie.

Podľa iDNES.cz však v stredu krátko pred 09.00 h hlasovacie stanovište na Letnej ulici v Prahe nikto nevyužil, otvorené však bude do 17.00 h. Českí občania majú okrem toho v stredu poslednú možnosť vyzdvihnúť si na obecnom úrade hlasovací preukaz, ktorý im umožní voliť aj mimo miesta ich bydliska. Žiadosť o tento preukaz však bolo potrebné doručiť na úrad najneskôr minulý piatok. Strany, ktoré sa na voľbách zúčastňujú, majú zase do 14.00 h čas na to, aby z volieb prípadne stiahli niektorých svojich kandidátov. Rovnako tak môžu ešte aj samotní kandidáti odvolať svoju kandidatúru.

Zeman sa chystá voliť

Český prezident Miloš Zeman sa na zámku Lány venuje pracovnej činnosti a v piatok sa chystá prísť voliť. V stredu to uviedol prezidentov hovorca Jiří Ovčáček v reakcii na správy o zhoršujúcom sa Zemanovom zdravotnom stave, informoval spravodajský server Novinky.cz.

"Pán prezident je v Lánoch, včera sa venoval prípravám osláv 28. októbra a podpisoval dekréty vyznamenaných. V piatok sa pán prezident chystá voliť," uviedol Ovčáček na sociálnej sieti Twitter.

Vedúci prezidentskej kancelárie Vratislav Mynář taktiež poprel správy o zhoršujúcom sa zdravotnom stave českého prezidenta. "Sú to nezmysly! Pán prezident je v Lánoch a národ ho uvidí v piatok, ako pôjde k voľbám," uviedol Mynář pre českú rozhlasovú stanicu Frekvence 1.