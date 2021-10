Babiš si cez svoje offshorové firmy poslal takmer 400 miliónov korún (takmer 16 miliónov eur), za ktoré si potom kúpil nehnuteľnosti na francúzskej Riviére. V jednoduchosti Babiš si prostredníctvom firiem požičal peniaze, sám od seba. Vyplýva to z vyšetrovania Medzinárodného konzorcia investigatívnych novinárov (ICIJ).

Snažia sa ma očierniť pred voľbami

Babiš podľa zistení použil spoločnosti v daňových rajoch, aby si nakúpil luxusné nehnuteľnosti vrátane zámku na juhu Francúzska za 22 miliónov dolárov.

Podľa novinárov tieto transakcie niesli znaky prania špinavých peňazí.

Tok peňazí v kauze Andreja Babiša (15 miliónov eur). Zdroj: investigace.cz

Keďže v Česku sa konajú za necelý týždeň voľby do Poslaneckej snemovne, Babiš zverejnené odhalenia označil za pokus o jeho očiernenie. „No a je to tu. Čakal som, čo vytiahnu na mňa tesne pred voľbami, aby ma poškodili a ovplyvnili voľby v Česku. Neexistuje žiadna kauza, ktorú by na mňa mohli vytiahnuť za obdobie, čo som v politike,” obhajuje sa na sociálnej sieti Twitter, čím zároveň poprel akékoľvek nezákonné alebo nemorálne konanie. Ak však český premiér nepreukáže pôvod spomínaných 16 miliónov, na základe francúzskeho zákona o preukázaní bohatstva mu hrozí, že o svoje nehnuteľnosti jednoducho príde.

Certifikát akcie firmy Blakey (15 mil.) Zdroj: investigace.cz

Článok pokračuje na druhej strane >>>