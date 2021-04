Medzinárodné spoločenstvo by dokázalo pandémiu koronavírusu dostať pod kontrolu za niekoľko mesiacov, ak by sa spravodlivo rozdeľovali dostupné zdroje. Na pondelňajšom tlačovom brífingu to uviedol šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, informovala agentúra Reuters.

"Máme nástroje potrebné na to, aby sme túto pandémiu dostali pod kontrolu v priebehu niekoľkých mesiacov, ak ich budeme používať dôsledne a spravodlivo," uviedol šéf WHO, ktorý v tejto súvislosti zdôraznil dôležitosť očkovania aj dodržiavania preventívnych opatrení, ako sú pravidelné umývanie si rúk, dodržiavanie odstupu a nosenie rúšok.

WHO opakovane vyzýva bohatšie štáty, aby darovali časť svojich zásob vakcín proti koronavírusu chudobnejším krajinám, pripomína agentúra DPA. Prvú dávku vakcíny dostal totiž v mnohých rozvinutých krajinách už jeden zo štyroch obyvateľov, zatiaľ čo v chudobných krajinách je to len jeden z 500 ľudí.

Ghebreyesus vyjadril tiež znepokojenie nad "alarmujúcou" rýchlosťou šírenia koronavírusu i hospitalizácií v skupine ľudí vo veku 25-59 rokov po celom svete. Pravdepodobným dôvodom sú podľa neho nákazlivejšie varianty vírusu, ako aj väčší počet spoločenských kontaktov práve v tejto vekovej kategórii.

"Za prvých deväť mesiacov sme dosiahli milión úmrtí, za ďalšie štyri mesiace už dva milióny a za ďalšie tri mesiace tri milióny (obetí)," pripomenul. WHO priblížila, že na svete pribudlo za jeden týždeň dosiaľ najviac pozitívne testovaných osôb, až 5,2 milióna. Počet nakazených stúpa podľa štatistík WHO už ôsmy týždeň za sebou a počet obetí pandémie sa zvyšuje už päť týždňov. Krízový výbor WHO v pondelok podľa agentúry AFP uviedol, že je proti tomu, aby sa medzinárodní cestujúci museli pri vstupe do iných krajín preukazovať potvrdením o očkovaní. Podľa nej by takéto opatrenie zvýšilo nerovnosť vo svete.