AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 373 950 prípadov nákazy.

Za štvrtok (15. 4.) pribudlo 636 pozitívne testovaných PCR testami.

Spolu máme 10 877 (+93) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 139,723,117

Počet úmrtí: 3,000,373

Počet vyliečených: 118,774,693

_________________________________________________________________________

10:00 Zo 7662 PCR testov na ochorenie COVID-19 vykonaných vo štvrtok (15. 4.) bolo 636 pozitívnych. Počet obetí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 93. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na webovej stránke covid-19.nczisk.sk.

9:30 V dvoch zo štyroch základných škôl (ZŠ) v meste Senica využili pred nástupom ôsmakov a deviatakov na prezenčné vyučovanie ponuku kloktacích PCR testov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. (tasr)

8:00 Epidemiológovia či zamestnanci úradov verejného zdravotníctva výrazným spôsobom prispeli k zvládnutiu mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou nového koronavírusu. Tá odhalila viaceré riziká vo fungovaní krízových inštitúcií štátu. Hygienici často suplovali výkon iných inštitúcií. Skonštatovali to kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. (tasr)

7:30 Očkovanie proti novému koronavírusu sa v Česku zrýchlilo. Aspoň jednu dávku dostalo už 1 482 502 osôb a 796 463 ľudí už má za sebou kompletnú vakcináciu. Sedemdňový priemer očkovania sa dostal nad hranicu 50-tisíc podaných dávok. (tasr)

7:00 Do roka po podaní dvoch dávok vakcíny od americkej firmy Pfizer bude pravdepodobne potrebná i tretia. Povedal to vo štvrtok výkonný šéf Pfizeru Albert Bourla. "Pravdepodobný scenár je, že pravdepodobne bude nutná tretia dávka, a to niekde medzi šiestimi až dvanástimi mesiacmi," uviedol a dodal, že neskôr bude nasledovať i každoročné preočkovanie, no všetky tieto kroky je ešte potrebné potvrdiť. (tasr)