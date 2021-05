Aká bola teda pravda podľa jedného z najväčších odborníkov na potopenie Titanicu? Čo je skutočnosťou a čo len obyčajným mýtom, pokiaľ ide o Titanic a tragickú smrť zhruba 1500 ľudí? Nové zistenia zverejnil s odvolaním sa na pôvodný dokument s názvom „Debunking the Myths of the Titanic“ uverejnil britský denník Daily Mail.

Ak ste si mysleli, že trojhodinový veľkofilm od Jamesa Camerona vám poskytol tie správne odpovede na najzávažnejšie otázky, ste na omyle...

VIDEO: Prečo vo vraku Titanicu nie sú žiadne kostry ani pozostatky ľudí – len topánky?

Mýtus č. 1: Kapitán bol nezodpovedný a loď sa plavila príliš rýchlo

Podľa Tima Maltina bol kapitán Titanicu Edward Smith medzi posádkou veľmi obľúbený a vôbec nie je pravda, že by pred tragédiou nejako pochybil. V osudnú noc 15. apríla bolo jasno, loď teda išlo rýchlo, lebo sa navigátori spoliehali na dobrú viditeľnosť; takýto postup by vraj zvolil na jeho mieste každý. Kapitán sa navyše väčšinu svojho času zdržiaval priamo na veliteľskom mostíku, a nachádzal sa tam aj pred polnocou, keď loď narazila do ľadovca.

Kapitán Titanicu Edward Smith Zdroj: Wikimedia

