Vrcholiaca predvolebná kampaň v Česku nemá jasné témy – skôr pripomína referendum o osobe súčasného premiéra Andreja Babiša. Pre TASR to v rozhovore povedal francúzsky politológ a historik Jacques Rupnik, ktorý sa zaoberá dianím v strednej a vo východnej Európe.

"Ak sa ma spýtate, o čom je česká predvolebná kampaň, tak je to veľmi ťažké opísať. Je to vlastne referendum o tom, ako občania hodnotia doterajšieho lídra Andreja Babiša," povedal Rupnik, podľa ktorého sa opozícia sústredí na kritiku doterajšieho predsedu vlády a jeho kabinetu.

"Prieskumy verejnej mienky nám dávajú rôzne odhady, ktoré nám ukazujú silu najmä troch najsilnejších blokov (ANO, SPOLU, Piráti a Starostovia). Máme tam tri veľké zoskupenia, ale nikto nevie, čo z toho môže nakoniec vzísť. Takže (predvolebnú) kampaň by som označil slovom nepredvídateľná," pokračoval Rupnik.

Francúz, ktorý do svojich pätnástich rokov žil v Prahe, ďalej povedal, že premiér Andrej Babiš pred voľbami ťaží z oslabenia dvoch veľkých politických strán, ktoré uplynulých 20 rokov dominovali na českej politickej scéne (ODS a ČSSD). Najskôr sa podľa neho oslabila pozícia ČSSD a potom i ODS, ktorá vo voľbách kandiduje v koalícii SPOLU so stranami KDU-ČSL a TOP 09.

"Znamením našej doby je, že tradičné strany sa opotrebovali a politika sa sústredí na komunikáciu, PR a statusy (na sociálnych sieťach) sústredené okolo osoby lídra,” myslí si Rupnik, podľa ktorého v Česku počas kampane nedominuje téma boja proti koronavírusu. "Pandémia trošku poľavila, a tým pádom nie je prominentnou témou, ale svojím spôsobom ma to prekvapuje. Myslel som si, že COVID-19 by mohol byť témou (českej) predvolebnej kampane,” konštatuje Rupnik, podľa ktorého Babiš krízu nezvládol dobre.

"Babiš hovoril, že štát sa má riadiť ako podnik. V pandémii však zistíte, že štát nemôžete riadiť ako podnik. Tam sú úplne iné kritériá a úplne iné potreby. Ide o verejné potreby, a nie o súkromné preferencie. Po druhé, manažér by mal vedieť, ako počas takejto krízy svoj tím ukočírovať. Ak vymeníte päťkrát za rok ministra zdravotníctva, tak to ukazuje úžasnú zbrklosť," povedal politológ. Na začiatku pandémie viedol rezort zdravotníctva minister Adam Vojtěch. Potom ho vystriedal epidemiológ Roman Prymula. Ten však vo funkcii zotrval len do októbra 2020 a následne nastúpil Jan Blatný, ktorého v apríli vystriedal Petr Arenberger. Po jeho odchode sa na post koncom mája opäť vrátil Vojtěch.