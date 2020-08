Na videozábere vidieť ako policajtka dvíha ruku v geste napodobňujúcom nacistický pozdrav a jej kolegovia viac ako štvrťhodinu sedia a kľačia na tele zadržaného Slováka.

Podľa medializovaných informácií slovenský občan 28. februára 2018 prelomil letiskovú bariéru a nastúpil do lietadla neoprávnene. Nemal platnú letenku, tvrdil, že cestuje s Ježišom Kristom, a pri potýčke s palubným personálom sotil jednu z letušiek a odmietal opustiť palubu lietadla. To si vyžiadalo zákrok federálnej polície pôsobiacej na letisku. Zábery priemyselnej kamery ukázali zakrvavenú tvár zadržaného muža, v dôsledku sebapoškodzovania v cele a následne zákrok šesťčlenného tímu polície, po ktorom Chovanec utrpel zástavu srdca a po prevoze do nemocnice upadol do kómy a o deň neskôr zomrel.

Zákrok policajtov je nepochopiteľný a šokujúci

Medializované videozábery si vo štvrtok vyslúžili aj pozornosť federálnej vlády. Minister spravodlivosti Koen Geens vyhlásil, že ide o "nepochopiteľný a úplne šokujúci" incident a minister vnútra Pieter De Crem vyzval na rýchle objasnenie všetkých okolnosti v rámci prebiehajúceho súdneho vyšetrovania.

Generálny riaditeľ federálnej polície André Desenfants, v poradí druhý najvyšší policajný úradník, ktorý má na starosti aj letiskovú políciu, uviedol, že rozhodnutie podať demisiu je jeho osobným rozhodnutím, hoci sa v tejto záležitosti necíti vinným, lebo nemal dostatok informácií o detailoch incidentu zo Charleroi. Vo februári 2018 bol "pravou rukou" vtedajšej generálnej riaditeľky polície Catherine De Bolleovej, ktorá v súčasnosti šéfuje Europolu.

Rodina zabitého Jozefa je znechutená

Flámsky denník Het Laatste Nieuws, ktorý ako prvý zverejnil videozáznam z policajnej cely na letisku, v tejto súvislosti dal priestor Henriete Chovancovej, vdove po zosnulom Slovákovi. Tá upozornila, že policajti podcenili zdravotný stav jej muža, ktorý mal zrejme problémy s dýchaním. "My, ako jeho rodina, chceme vedieť, prečo mu to urobili. Prečo sa k nemu tak správali? Horšie ako ku zvieraťu, akoby ani nebol ľudskou bytosťou," povedala Chovancová v rozhovore pre flámsku televíznu stanicu VTM.

Medializovaná udalosť z letiska Charleroi neunikla ani pozornosti ľudskokprávnej organizácie Amnesty International (AI), ktorá vo štvrtok vyzvala na dôkladné vyšetrenie príčin smrti slovenského občana.