Vatikán na nohách! Pápež navrhuje možné požehnanie pre zväzky osôb rovnakého pohlavia

Podľa pápeža Františka by mohli existovať spôsoby, ako požehnať zväzky osôb rovnakého pohlavia. Takéto požehnania by sa však nemali zamieňať so sviatostným manželstvom.