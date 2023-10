Otázka životného prostredia sa v súčasnosti nastoľuje stále častejšie. Znečistenie ovzdušia a ničenie prírody nás trápi už dlhé desaťročia. Aká je však vážnosť tohto stavu? V tejto otázke zhoda úplne nepanuje.

Existujú napríklad skupiny, ktoré tvrdia, že koniec sveta je takpovediac za rohom. Spomeňme napríklad členov a aktivistov z hnutí ako Rebélia proti vyhynutiu (Extinction Rebellion, skratka XR). Tí sa za posledné roky zviditeľnili napríklad zahradením a narúšaním automobilovej dopravy. Sú to činy, ktorým cieľom je vraj upozorniť na smrteľnú vážnosť situácie.

Na druhej strane znejú názory, ktoré odmietajú alarmistický prístup k svetovému otepľovaniu. Nedávno sa k tejto téze prihlásilo 1609 signatárov vyhlásenia s názvom Žiadna klimatická kríza nie je.

Nerozumieme tomu

Pod týmto vyhlásením sú podpísaní dvaja laureáti Nobelovej ceny v oblasti fyziky, John F. Clauser a Ivar Giaever. Okrem nich ide aj o desiatky profesorov, lekárov, inžinierov, podnikateľov či odborníkov v rôznych iných oblastiach z celého sveta.

„Klimatická veda by mala byť menej politická, zatiaľ čo klimatické opatrenia by mali byť viac vedecké. Vedci by mali otvorene riešiť nepresnosti a preháňanie vo svojich odhadov svetového otepľovania, zatiaľ čo politici by mali bez zbytočného zápalu počítať skutočné náklady i predpokladané benefity svojich opatrení,“ píše sa vo vyhlásení.

Základom pre správny prístup k tejto širokej problematike je podľa podpisovateľov prijatie skutočnosti, že zmeny podnebia sú spôsobené nielen ľudskou rukou, ale aj prirodzenými zmenami. „Malá doba ľadová sa skončila len v roku 1850. Je preto malým prekvapením, že teraz máme obdobie otepľovania,“ podotýka text.

Škodlivé opatrenia?

Okrem iného tiež poukazujú na to, že otepľovanie ja omnoho pomalšie, ako sa za posledné desaťročia strašilo. Rozdiely medzi rôznymi modelmi a skutočnosťou je podľa odborníkov z vyhlásenia znak toho, že zmenám podnebia jednoducho ešte dostatočne nerozumieme.

Argumentujú, že prijímané opatrenia, ktoré vychádzajú z takéhoto stavu neznalosti, môžu preto skôr planétu a ľudstvo poškodzovať, ako mu pomáhať.

Zároveň majú podpisovatelia za to, že neexistuje štatistický dôkaz o zvyšovaní počtu prírodných pohrôm v dôsledku otepľovania. Naopak, za škodlivejšie považujú viaceré opatrenia, ktorých cieľom je znižovanie emisií oxidu uhličitého.

Mnoho otáznikov

Výzvy na triezvy prístup znejú príjemne. S daným vyhlásením však existuje rad problémov. Tento dokument sa na sieti objavil už minulý rok, v tej dobe ešte len s zhruba 1100 podpisovateľmi. Portál Euronews už vtedy upozornil, že medzi signatármi sa našlo šesť mŕtvych osôb.

Zároveň poukázal na fakt, že dokument podporilo len drobné percento odborníkov na životné prostredie či podnebie. Podobne ani spomínaní laureáti Nobelovej ceny nikdy nepracovali v oblastiach blízkych životnému prostrediu.

Naopak, vyhlásenie obsahuje hneď niekoľko desiatok podpisovateľov pracujúcich alebo napojených na ropné a ťažiarske spoločnosti. Hlavní tvorcovia organizácie Clintel, ktorá stojí za vyhlásením, Holanďania Guus Berkhout a Marcel Crok boli obvinení, že prijali peniaze od ropných spoločností na svoju činnosť. Obaja muži obvinenia odmietli.