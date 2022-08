Ukrajina sa obáva obsadenia ďalších miest Rusmi: Rozšíri POVINNÉ EVAKUÁCIE civilistov! ×

Ukrajina plánuje rozšíriť počet oblastí na frontovej línii, v ktorých bude povinná evakuácia civilistov. Rusko by totiž tieto oblasti mohlo obsadiť a obyvatelia by v zime mohli čeliť problémom s vykurovaním. Povedala to v piatok ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková, píše agentúra Reuters.