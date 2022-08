Lukašenko tiež varoval, že Minsk by reagoval okamžite, ak by mu Západ spôsobil "problémy". TASR informácie prevzala od denníka The Guardian a agentúry Reuters, ktoré sa odvolávajú na bieloruské štátne médiá.

Lukašenko podľa štátnej tlačovej agentúry Belta povedal, že na modernizácii bieloruských lietadiel SU-24 sa dohodol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Bielorusko nemá vlastné jadrové zbrane, je však blízkym spojencom Ruska, ktorému umožňuje využívať svoje územie pri invázii na Ukrajinu.

Lukašenko súčasne vystríhal Západ pred "vážnymi provokáciami." V takom prípade by podľa neho išlo aj o "zhoršenie vzťahov so Zväzovým štátom Ruska a Bieloruska, ktorý má jadrové zbrane".

"Naše ciele sú zamerané. Rozhodovacie centrá. Poznáme ich," vyhlásil bieloruský líder. "Ak začnú robiť problémy, Bielorusko na tom môže byť horšie, ale odpoveď bude okamžitá."