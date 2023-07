Ako referuje web news.sky.com, v rozhovore pre spravodajskú televíziu CNN to povedal americký minister zahraničných vecí Antony Blinken.

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken hovorí na tlačovej konferencii po stretnutí ministrov zahraničných vecí NATO v Oslo v Nórsku vo štvrtok 1. júna 2023. Zdroj: Sergei Grits

„Toto sú ešte stále relatívne počiatočné dni protiofenzívy. Je to ťažké... Neskončí sa to v priebehu budúceho týždňa alebo dvoch. Keď sa na to dívame, myslím si, že to bude niekoľko mesiacov,“ vyhlásil Blinken.