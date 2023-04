FOTO ĎALŠÍ hrôzostrašný incident: Do davu ľudí na tržnici VRAZILO auto! Hlásia zranených a...

V Jeruzaleme vrazilo do davu ľudí auto a zranilo päť ľudí. V pondelok to uviedla izraelská polícia, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters a denníka Times of Israel (TOI).