KK1 Kyjev - Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovorí k národu 27. februára 2022 v Kyjeve. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyhlásil, že Moskva bombarduje obytné oblasti na Ukrajine, keď sa jej vojenské sily snažia preniknúť hlbšie na územie krajiny. FOTO TASR/AP In this photo taken from video provided by the Ukrainian Presidential Press Office, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy speaks to the nation in Kyiv, Ukraine, Sunday, Feb. 27, 2022. Street fighting

Zdroj: TASR