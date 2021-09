Deň, ktorý zmenil celý svet! Dátum 11. september 2001 sa už navždy zapíše čiernym písmom do histórie. Presne o 8.45 h tamojšieho času narazilo unesené lietadlo do severnej veže Svetového obchodného centra (WTC). Náraz bol taký silný, že ho cítili aj ľudia v okolitých budovách...

Mestom sa okamžite rozozvučali sirény policajných a hasičských áut i sanitiek. Čo však bolo horšie, nikto ani len netušil, že prvý náraz lietadla do severnej veže je len jedným zo štyroch teroristických útokov, na ktoré budeme s hrôzou spomínať aj po 20 rokoch.

Prvé lietadlo americkej leteckej spoločnosti Boeing 767 vrazilo do severnej budovy Svetového obchodného centra (WTC) o 8.45 ráno. O 18 minút neskôr narazil do južnej budovy WTC druhý unesený Boeing 767. Nárazy do mrakodrapov spôsobili otrasy a mohutné výbuchy. Z najvyšších mrakodrapov v New Yorku sa začal valiť hustý čierny dym, ktorý bolo vidieť aj z vesmíru. Z havarovaných lietadiel totiž začalo vytekať žeravé palivo, ktoré postupne roztápalo konštrukciu a spôsobilo explózie.

Takmer hodinu po prvom zásahu sa južná veža, aj keď bola zasiahnutá ako druhá, zrútila. Naprieč celým Manhattanom sa ozval obrovský rachot a ľudí, ktorí sa rozutekali do všetkých strán, zahalil oblak toxického dymu. O 30 minút neskôr išla k zemi aj severná veža. Scénu ako zo zlého sna sledovali so slzami v očiach milióny televíznych divákov nielen v USA, ale po celom svete. Hasiči, policajti aj ľudia sa snažili pred oblakom toxického prachu ukryť hoci aj pod autami.

Ľudia utekajú pred toxickým prachom, ktorý sa valil ulicami po zrútení dvojičiek. Zdroj: Jose Jimenez/Primera Hora

Ikonické veže New Yorku, ktoré boli vysoké viac ako 415 metrov, vážili 90 720 ton a ich základy boli v hĺbke 21metrov, boli behom niekoľkých sekúnd zrovnané so zemou. Čo však bolo horšie, dve zo štyroch unesených lietadiel boli stále vo vzduchu. Tretie lietadlo naviedli teroristi na sídlo ministerstva obrany (Pentagón) pri Washingtone. Do západnej časti budovy vrazilo presne o 9.45 h.

George W. Bush navštívil po útoku Pentagon, do ktorého vrazilo tretie unesené lietadlo. Zdroj: David Hume Kennerly

Po treťom útoku evakuovali úrady Biely dom a uzavreté boli všetky mosty a letiská v New Yorku. Prešlo 15 minút a štvrté lietadlo sa zrútilo v Pensylvánii. Pasažieri na palube letu č. 93 už vedeli o útokoch na WTC a Pentagón a teroristom sa vzopreli. Hovorí sa, že štvrté lietadlo malo zasiahnuť budovu Kongresu alebo Biely dom. Vďaka odvážnym pasažierom sa však zrútilo do polí Pensylvánie 120 km južne od Pittsburghu. Z hrdinov na palube neprežil ani jeden...

