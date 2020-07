Hrôzostrašné divadlo, ktoré sa v sobotu večer odohralo v českých Sezemicích v Pardubickom kraji, sledovali na ulici aj susedia. Polícia na miesto dorazila o ôsmej hodine večer a s opitým mužom sa snažili vyjednávať, aby neubližoval svojej dcérke. Celú drámu sledovala z ulice aj matka malého dievčatka, ktorá doslova tŕpla a čakala, ako sa situácia vyvinie. Už z vlastnej skúsenosti vedela, že jej partner je schopný ublížiť. Sledovať, ako jej partner zviera v náručí plačúcu dcérku a vykláňa sa s ňou z okna za sprievodu vyhrážok, rozhodne nebolo jednoduché.

Matka dievčatka sa o svojich pocitoch a strachu zverila redaktorom CNN Prima News. Podľa jej slov odišla na kúpalisko a dievčatko nechala v opatere otca. Ten sa však opil a vyhrážkami nútil ženu, aby sa vrátila domov. "Ak neprídem domov, tak že ju zabije. No a to už začal kričať aj tu, že ju zabije, držal jej nôž pri ústach,"prezradila v rozhovore rozrušená matka. "Ja som bola tu s policajtmi, aby som im bola k dispozícii. On prv napádal aj mňa, mlátil ma, vyhrážal sa mi," dodala. Ako uviedla CNN Prima News, muž mal mať problémy so zákonom už v minulosti. "Bol dvakrát vo väzení," prezradil televízii svedok incidentu.

To smradľavé uzjapané dieťa podrežem...

"Takže vám to hovorím naposledy. Buď pôjde matka hore, zafajčíme si tu na okne a všetko bude v poriadku, alebo to smradľavé uzjapané dieťa podrežem a hodím ho dole. Máte na to zkur ... posledných päť minút," vykrikoval opitý šialenec.

Počas vyhrážanie hádzal z okna na policajnú vyjednávačku riad a nože a oblieval ju vínom. "Napätie a strach o bábätko by sa medzi prítomnými dali doslova krájať," opísala policajná hovorkyňa Markéta Janovská atmosféru pri vyjednávaní, ktoré po viac ako troch hodinách nakoniec ukončil o 23.00 v noci zákrok zásahovej jednotky.

V sobotu večer sa v českých Sezemicích v Pardubickom kraji odohrala nechutná dráma. 24-ročný muž pod vplyvom alkoholu sa vyhrážal, že zavraždí a vyhodí z okna svoju len 7-týždňovú dcérku. Zdroj: policie ČR

"Vstúpila do bytu a muža zadržala. Z dverí domu vyšiel policajt s plačúcim dojčaťom, ktorého si hneď prevzali zdravotníci," uviedla Janovská. Zatknutý otec mal v dychu vyše 1,5 promile alkoholu. Polícia včera otca dojčatá obvinila z trestných činov brania rukojemníkov a násilia proti úradnej osobe, za ktoré môže byť potrestaný až 12 rokmi odňatia slobody, informoval český Blesk.cz.