Z tohto priam mrazí! Pod vplyvom umelej inteligencie mal istý Belgičan spáchať samovraždu. Názory na umelú inteligenciu, známu pod skratkou AI (Artificial Intelligence), sa preto rôznia. Dokonca aj podnikateľ Elon Musk, ktorý ju využíva vo svojich modeloch autonómnych vozidiel, žiada na pol roka zastavenie vývoja. Ako to vidí slovenský IT odborník Ondrej Macko?

Americká spoločnosť OpenAI koncom vlaňajšieho roka predstavila četovacieho robota ChatGPT. Pripojíte sa k nemu veľmi ľahko a bezplatne cez internet, stačí zadať váš e-mail a heslo. Dokáže s vami dokonca komunikovať v slovenčine. Na základe vašich otázok a doplňujúcich zadaní vie napísať školskú úlohu, skoncipovať právnickú zmluvu, vytvoriť novinový článok.

Zatiaľ umelú inteligenciu programujú ľudia a oni musia mať nad ňou kontrolu. Zdroj: Gorodenkoff

Po počiatočnom nadšení však prišli obavy. O mrazivom príbehu píše aj startitup.sk. Zdesenie vyvolal Belgičan, ženatý otec dvoch detí, ktorý mal spáchať samovraždu po rozhovore s umelou inteligenciou o ekologických problémoch, píše Daily Mail. Podľa vdovy začal byť manžel mimoriadne ekologický, keď našiel útočisko v chatbotovi AI menom Eliza v aplikácii Chai. Eliza ho údajne povzbudila, aby ukončil svoj život po tom, čo navrhol obetovať sa pre záchranu planéty, uvádza portál Euronews. „Bez rozhovorov s chatbotom by tu môj manžel stále bol,“ povedala vdova pre belgické spravodajstvo La Libre. „Eliza sa stala jeho dôverníčkou, bola ako droga,“ dodala vdova. Samozrejme, aj v tomto prípade platí, že človek musí mať kontrolu nad umelou inteligenciou, on musí mať navrch a rozhodovať.

Ľudia sa obávajú, že umelá inteligencia nás pripraví o prácu a – čo je ešte horšie – zneužije osobné dáta osôb, ale i tajné dáta inštitúcií a krajín.

Viac než tisíc osobností z technologickej oblasti preto žiada polročnú stopku pre vývoj umelej inteligencie, ktorá by bola na vyššej úrovni než ChatGPT. Pod výzvu sa podpísali napríklad miliardár Elon Musk, ktorý sám používa AI v autonómnych autách, spoluzakladateľ Applu Steve Wozniak či izraelský historik Yuval Noah Harari.

Elon Musk umelú inteligenciu využíva, ale podporuje zastavenie jej ďalšieho vývoja. Zdroj: Justin Sullivan

Podľa výzvy by mali odborníci najprv vytvoriť protokoly, ktoré by zabezpečili, aby systémy umelej inteligencie neboli nebezpečné pre ľudstvo. „Mali by sa vyvíjať len vtedy, keď si budeme istí, že ich účinky budú pozitívne a ich riziká budú zvládnuteľné,“ uviedol Future of Life Institute vo svojej výzve.

Bill Gates oceňuje, že umelá inteligencia umožní ľu´dom sústrediť sa na iné veci. Zdroj: Getty Images

Zástancovia vývoja umelej inteligencie, ku ktorým patrí aj zakladateľ Microsoftu Bill Gates, vyzdvihujú najmä jej prínosy. „Jej rozvoj rozviaže ľuďom ruky, aby mohli robiť veci, ktoré softvér nikdy robiť nebude – učiť, starať sa o pacientov, pomáhať starším ľuďom, bojovať proti chudobe,“ vysvetľuje Gates.

