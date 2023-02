Umelá inteligencia je simulácia procesov ľudskej inteligencie strojmi, najmä počítačovými systémami. Technológia si dokáže sama analyzovať požadované zadania, získavať z nich dáta, ktoré jej umožnia zadanie vyriešiť a vyhodnotiť. Získané výsledky potom opakovane analyzuje a skúma, pričom sa ich učí. V bode, keď datasetu porozumie, je schopná ho sama dopĺňať a zlepšovať.

Spomínaná náročná definícia skrýva obrovský pokrok pre ľudstvo. Mnohí novým technológiám neveria, ale podľa odborníka sa netreba báť robotov, ale ľudí. „Technológie nie sú dobré ani zlé. My ľudia sme buď dobrí, alebo zlí – a je len na nás, čo s technológiou spravíme,“ vysvetľuje Martin Spano. Problémom s umelou inteligenciou môže byť, že je to veľmi mocná technológia.

Umelá inteligencia v tomto štádiu sama osebe neublíži, ale ľuďom, ktorí majú zlé úmysly, dáva vraj už v súčasnosti možnosti ovládnuť svet. „Myslím tým autonómne zbrane, ktoré sa navigujú, kam chcú, a nerozmýšľajú, či majú zabiť, ale zabijú. To je to nebezpečenstvo, ktoré tu máme už dnes,“ prízvukuje.

Nástroje s umelou inteligenciou majú primárne pomáhať. Jedným z takýchto nástrojov je spomínaný ChatGPT. Ide o generatívny jazykový model, ktorý funguje ako transformátor vopred naučeného textu. Dokáže za pár sekúnd vygenerovať klišé báseň, odbornú školskú esej či článok na blog. Funguje pomocou textových databáz, ktoré čerpá z internetu. Trénovaný bol pomocou 579 GB údajov z kníh, článkov, webových textov aj Wikipédie. Do systému bolo celkovo vložených 300 miliárd slov. Zjednodušene povedané, model funguje na základe pravdepodobnosti. Skrátka sa snaží uhádnuť, aké by malo byť nasledujúce slovo vo vete. Model ChatGPT funguje zatiaľ celkom zadarmo pre všetkých užívateľov, no počet slov a znakov je zatiaľ limitovaný.

Novinku si hneď všimli mladí. „Máme signály, že ChatGPT je obľúbený medzi študentmi stredných a vysokých škôl aj na Slovensku,“ informuje predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo Robert Redhammer. Samotné technológie podľa neho nie sú problém, pokiaľ študent nepredkladá výsledky umelej inteligencie ako vlastné. „Neodporúčame plošne zakazovať tieto technológie, pretože ide o nové nástroje. Budú sa zdokonaľovať a stanú sa oveľa viac súčasťou nášho života,“ tvrdí Redhammer.

Martin Spano v tejto súvislosti poukazuje na podobný vynález, ktorému sme sa kedysi bránili. „Máme za sebou už niekoľko precedensov, keď sme sa báli ‚podobnej‘ technológie. Najlepším prípadom sú kalkulačky. Dovtedy sa všetko počítalo manuálne a zrazu sa myslelo, že celý svet sa zhlúpne. My sme nezhlúpli, ale namiesto počítania sme začali svoje hlavy využívať na veci, ktoré kalkulačka nedokáže,“ vysvetľuje informatik.

