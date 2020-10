V prípade osláv v domácnostiach síce záväzný zákaz momentálne neexistuje, talianska vláda však vo svojom novom nariadení odporúča "dôrazne sa vyhýbať večierkom alebo organizovaniu zhromaždení v domácnostiach s účasťou viac ako šiestich ľudí".

Podľa týchto pravidiel sa tiež zo 14 na 10 dní skráti doba, ktorú musia asymptomatickí pacienti s pozitívnym výsledkom testu na nový koronavírus stráviť v domácej karanténe. Pred jej ukončením sa však musia, rovnako ako aj všetci ostatní pozitívne testovaní, preukázať novým negatívnym výsledkom testu.

Stravovanie na verejnosti s možnosťou posadiť sa k stolu je povolené do polnoci. Bez tejto možnosti je na verejnosti povolené stravovať sa do 21.00 h. Donáška domov či možnosť prevziať si jedlo sú povolené, avšak so zákazom konzumácie na mieste alebo v okolí pohostinstiev po 21.00 h. Nové pravidlá tiež stanovujú zákaz zhromažďovania sa pred pohostinstvami od 21.00 h do 6.00 h.

Civilné alebo náboženské obrady, ako sú svadby a krsty, sú naďalej povolené podľa už skôr stanovených pravidiel. Oslavy nasledujúce po týchto obradoch sú však limitované maximálnym počtom 30 hostí. Nariadenie tiež odporúča nosenie rúšok v domácnostiach v prípade návštevy. Povinnosť zakrývania nosa a úst na verejnosti zostáva nezmenená. Nariadenie je platné 30 dní, a to do 13. novembra, keď ministri opäť rozhodnú, či opatrenia predĺžia alebo prehodnotia.

Taliansky premiér Giuseppe Conte v pondelok opäť vyhlásil, že jeho vláda v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie neplánuje zaviesť nový celoštátny lockdown.