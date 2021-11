Príbeh so šťastným koncom! Aj tak by sa dalo opísať zmiznutie malého dievčatka, ktoré uniesli 16. októbra. Drámu spred vyše 4 týždňov sledoval celý svet a fotografia Cleo zaplnila azda všetky titulné strany časopisov.

Polícia v súvislosti so zmiznutím „austrálskej Maddie“ zadržala 36-ročného bezdetného muža Terry Kellyho, ktorého prezradil nákup plienok. Cleo nakoniec našli muži zákona po 18 dňoch samú v zamknutom dome v západoaustrálskom mestečku Carnarvon. Dievčaťu našťastie neublížil, no podľa britských denníkov to bol poriadny čudák, ktorý mal nezdravý vzťah s bábikami. Otrasenú Cleo okamžite previezli do nemocnice a po niekoľkých dňoch začala policajtom postupne servírovať, čo s ňou únoscovia stvárali.

Zarasteného čudáka, ktorého museli po zatknutí hospitalizovať, pretože ho ostatní spoluväzni poriadne zmlátili, nabonzovali susedia, ktorí si všimli, že kupuje plienky, hoci nemá žiadne deti. Zdroj: WA Police (západoaustrálska polícia), Facebook, 7news

Cleo hovorila o akejsi neznámej žene, ktorá ju pravidelne navštevovala. Tá sa o ňu starala, obliekala ju a česala jej vlasy. Aj keď polícia nepočítala s ďalším únoscom zdá sa, že zadržaný Terry Kelly predsa len nebol jediný, kto sa podieľal na zmiznutí štvorročného dievčatka.

Prečítajte si aj: