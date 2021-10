Obrovský strach v týchto chvíľach zažívajú manželia z Austrálie, ktorý sa rozhodli dovolenkovať v miestnom kempe. Keď všetci zaspávali, 4-ročná Cleo sa o 1.30 hod. ráno zobudila a poprosila svoju matku, aby jej dala napiť. Bolo to však posledný raz, čo svoju dcéru videla.

Hrôza a strach o malú dcérku - to je presne to, čo v týchto chvíľach prežívajú rodičia Ellie Smithová a otec Jake Gliddon z Austrálie. Keď sa ráno prebudili a zistili, že malá Cleo neleží v postieľke so svoju malou sestričkou, okamžite vybehli von a začali ju hľadať. Na pomoc im pribehli aj ostatní dovolenkári, niektorí dokonca použili súkromné drony, aby dievča našli čím skôr. Žiaľ, bezúspešne. Rodičia po hodine hľadania zalarmovali políciu, ktorá začala prehľadávať celé okolie. Po blonďatom dievčatku však niet ani stopy, informuje britský denník Daily Mail.

Rodičia strateného dievčatka povedali, že svoje dcérku nenechali nikdy osamote. Zdroj: Reprofoto Twitter

Mami, som smädná

Čo sa asi mohlo stať? Vlámal sa niekto do veľkého stanu a dievča zobral aj so spacákom? Aj keď tieto otázky polícia zatiaľ zodpovedať nevie, vyšetrovatelia zistili, čo sa dialo niekoľko hodín predtým, než Cleo zmizla. Celá rodina išla spať ešte pred polnocou. "Môžem potvrdiť len to, že štvorročná rodina nocovala v spoločnom stane, s Cleo sa rodičia rozprávali okolo 1.30 v noci. Dievčatko sa napilo, potom išli všetci spať," povedal inšpektor Jon Munday.

Rodičia sa zobudili približne o šiestej ráno a zistili, že Cleo v stane nie je. Rovnako chýbal aj jej miniatúrny sivo-červený spací vak. Sociálnymi sieťami sa okrem teórie, že by Cleo uniesli, rozvírili aj špekulácie, že za jej únos sú zodpovední rodičia. Polícia však tieto špekulácie vyvrátila. "Neexistuje nič, čo by nasvädčovalo, že v rodine by sa dialo niečo nezvyčajné," cituje britský denník zdroj.

Prečo nemohla Cleo odísť zo stanu sama?

