Veľké časti Severnej Ameriky od minulého týždňa bojujú s obrovským cyklónom – najsmrteľnejšou búrkou v USA za najmenej dve generácie.

Snehová víchrica v týchto dňoch zasiahla najviac okres Erie County v štáte New York. V Buffale, druhom najväčšom meste v štáte, kde len v priebehu piatka a soboty napadlo viac než meter snehu, zomrelo v dôsledku nečasu 27 ľudí a ďalších sedem obetí zaznamenali na predmestiach. Počtom obetí v oblasti Buffala táto fujavica prekonala aj tú, z roku 1977, pri ktorej zomrelo celkovo 29 osôb.

Manhattan went entirely underground after the Blizzard of 1888. Buffalo should have done so after the 1950's blizzard. Certainly after 1977. https://t.co/NIxGR14hK9