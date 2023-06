Desivá pátracia akcia po ponorke Titan je na konci. Žiaľ, so smutným koncom. Naša redaktorka priamo kontaktovala odborníka na Titanic, ktorý sa osobne poznal s Paulom Henrym Naogoletom († 77), Ondřeja Vrkoča, ktorý celú situáciu popísal so svojho odborného pohľadu.

Kedže sa Ondřej Vrkoč venuje téme Titanicu už niekoľko rokov, osobne sa pozná s nebohým Paulom Henrym Naogoletom, správa o jeho úmrtí sa ho dotkla i osobne.

Na otázku príčiny implózie ponorky povedal: „Najpravdepodobnejší variant je ten, že začala kolabovať karbónová konštrukcia ponorky, keď jednotlivé vlákna karbónu začali zlyhávať, až vznikla trhlina, následkom čoho ponorka implodovala. Táto konštrukcia je ojedinelá a bola iba párkrát testovaná.“ Podľa jeho slov firma OceanGate nie je schopná pravidelných ponorov do takej hĺbky. Ďalej pokračoval: „Ruské ponorky Mir I. a Mir II. sa k Titanicu potápajú takmer 30 rokov bez väčších problémov. Hlavne sú stavané z titanu do tvaru „gule”.

Čo sa týka kabíny pre posádku, teda dokonalému tvaru ich maximálna možná dosiahnutá hĺbka nie je 4 km, kde leží Titanic, ale 6 km. Ponorka spol. OceanGate bola stavaná max. na 4 km a to z karbónu do valcovitého typu. Na otázku, či by sa aj on vydal na podobný ponor, povedal, že má podobný názor ako Paul a je jeho snom vidieť Titanic naživo. Samozrejme, po tejto skúsenosti to bude oveľa náročnejšie.

Ondřej Vrkoč je odborník na Titanic a osobne sa poznal a z Paulom Henrym Nargeoletom. Zdroj: DennikCz

K otázke posledných chvíľ posádky sa Ondrej vyjadril:,, Domnievam sa, že koniec prišiel naozaj rýchlo. Iste už boli takmer na dne Atlantiku a tešili sa, že za pár minút uvidia samotný legendárny Titanic. Avšak v hĺbke zhruba 3800m a pri takom tlaku je to len otázkou mikrosekundy, kedy sa dovnútra dostane voda a zabije vás, nemáte šancu to postrehnúť.“ povedal.