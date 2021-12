Francúzi ju buď milujú, alebo nenávidia! Prvá dáma Francúzska Brigitte Macron (68) sa dostala do povedomia širšej verejnosti najmä pre jej vzťah s Emmanuelom Macronom (44), ktorý je od nej mladší o štvrť storočia. Ako sa vôbec zoznámili, kedy sa vzali a ako vyzeral život Brigitte ešte predtým, než ho spoznala?

Novú hlavu si budú voliť Francúzi v apríli budúceho roku. To, že voľby sú už takpovediac za dverami, pocítila aj Brigitte, na ktorej sa v posledných dňoch poriadne vybúrili odporcovia jej manžela, Emmanuela Macrona. Sociálnymi sieťami sa totiž šíria konšpirácie, podľa ktorých je prvá dáma transrodovou ženou a narodila sa ako muž menom Jean-Michel Trogneux. Toto meno cirkuluje na sociálnych sieťach s desaťtisícami zmienok. Nepravdivé tvrdenia už podľa BBC rieši súd.

Prvé stretnutie s Macronom

Celým menom Brigitte Marie-Claude, rodená Trogneuxová, vyrastala na severe Francúzska v meste Amiens ako šieste najmladšie dieťa. Už ako malá bola v škole veľmi nadaná, učarovala jej francúzska literatúra, ale aj krasokorčuľovanie. Po ukončení štúdia sa učila spočiatku v rodnom meste, neskôr sa spolu s rodinou presťahovala viac na východ, do Štrasburgu, kde začala učiť v súkromnej škole Collège Lucie-Berger. V 90. rokoch sa vrátila späť do rodného mesta Amiens. Začala vyučovať v jezuitskej strednej škole, kde sa prvýkrát stretla s Macronom.

Francúzsky prezident Macron (16) a už teraz jeho manželka Brigitte Macron. Zdroj: Twitter

Brigitte sa za bankára Andrého-Louisa Auzièra vydala v roku 1974 a vychovali spolu tri deti: Tiphaine Auzière (37), Laurence Auzière-Jourdan (44) a Sébastien Auzière (46). Hovorilo sa, že zatiaľ čo ona bola poriadny živel a práce v domácnosti jej išli od ruky, jej manžel bol veľký "suchár" so silnými morálnymi zásadami. Prvýkrát to v ich manželstve začalo škrípať koncom 90. rokov, keď sa prevalil jej vzťah so študentom. Tým vraj nebol nikto iný, ako 16-ročný Emmanuel Macron.

