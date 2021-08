Nečudo, že budúci panovníci Veľkej Británie, princ Charles a princ William, zúria! Obaja nasledovníci trónu sa už roky pripravujú na svoju životnú rolu, kedy budú stáť na čele britskej monarchie. Jej povesť je však v týchto chvíľach, takpovediac, v troskách. Keď sa objavili prvé dôkazy, ktoré Andrewa usvedčujú zo sexuálneho zneužitia iba 17-ročného dievčaťa, stiahol sa do úzadia a na verejnosti sa objavuje len sporadicky. Princ sa úspešne vyhýba novinárom a otázky detektívov či predvolanie pred súd úspešne ignoruje. Jednému sa však zrejme nevyhne.

Ako píše britský denník Daily Mail, ktorý podrobne sleduje dianie v paláci a najnovšie aj sexuálny škandál Andrewa je pravdepodobné, že obvinený princ, ktorý aktuálne obýva 30-izbový dom Royal Lodge vo Windsore, o svoje luxusné sídlo jednoducho príde.

30-izbový dom Royal Lodge vo Windsore. Zdroj: archív

Andrew a jeho bývalá manželka Sarah Ferguson sa totiž rozviedli ešte v roku 1996 a dvojica má dve dospelé dcéry, princeznú Beatrice a Eugenie, ktoré sa z ich rodného domu dávno odsťahovali. Okrem toho, princ po prevalení škandálu už viac nepracuje ako člen kráľovskej rodiny, charitatívne organizácie s ním zrušili akúkoľvek spoluprácu a na verejných akciách ho Briti nechcú ani vidieť.

Princ Andrew s bývalou manželkou Sarah Ferguson a dcérami, princeznou Beatrice a Eugenie. Zdroj: Getty Images

Aj keď podľa Daily Mailu nechce kráľovná obľúbeného syna z luxusného sídla vysťahovať, na dom s 30 izbami si už robí zálusk princ William. „Počul som, že William prejavil záujem o toto sídlo a je nepravdepodobné, že by sa mu Charles postavil do cesty. Bolo by to praktickejšie, vzhľadom na veľkosť rodiny Cambridgeovcov,” povedal kráľovský zdroj z paláca.