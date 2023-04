Šéf NATO dodal, že v súčasnosti je hlavnou prioritou zaistiť, aby Ukrajina nad Ruskom zvíťazila. Okrem toho uviedol, že po skončení vojny musí mať Ukrajina dostatok odstrašujúcich prostriedkov na to, aby zabránila ďalšiemu útoku.

Stoltenberg zároveň oznámil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prijal pozvanie na summit NATO v litovskom Vilniuse, ktorý sa uskutoční 11. a 12. júla.

Podľa DPA však nie je jasné, či sa Zelenskyj na summite zúčastní osobne alebo prostredníctvom videokonferencie. Kyjev cestovné plány prezidenta vopred neoznamuje z bezpečnostných dôvodov.

An honour to be back in Kyiv & meet with President @ZelenskyyUa. #Ukraine's rightful place is in #NATO, and over time our support will help to make this possible. We stand by you today & for the long haul. pic.twitter.com/0vlKZNVY0F