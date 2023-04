Ruský minister Sergej Lavrov mieri do USA: Dostane osobitné víza, o čom ide rokovať? ×

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na budúci týždeň pricestuje do USA na rokovania s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom o možnostiach vývozu ukrajinského obilia cez Čierne more. Informuje o tom TASR na základe správy americkej televízie CNN, ktorá sa odvolala na ruskú agentúru TASS. Tej to povedal ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia.