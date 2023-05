Princezná Kate a princ William pri príležitosti dnešných 8. narodenín zverejnili nový portrét princeznej Charlotte na sociálnej sieti Instagram. Miláčik kráľovskej rodiny je na fotografii zachytený v bielych šatách, so strapatými vlasmi a šibalským úsmevom. Nová fotografia je, ako inak, dielom princeznej Kate, ktorá vie povahu svojich detí na záberoch zachytiť najlepšie.

Z princeznej Charlotte je už veľká slečna. Rastie z nej kočka po mame. Zdroj: instagram @princeandprincessofwales

Fanúšikom kráľovskej rodiny však neuniklo, že čím je Charlotte staršia, o to viac sa podobá na svojho otca princa Williama. "Páni, vyzerá ako Williamova kópia," napísal jeden z fanúšikov pod príspevok na sociálnej siei. A veru, nemýlil sa.

Princezná Charlotte rada rozkazuje svojim bratom. Zdroj: Samir Hussein

Dôkazom jej neskutočnej podoby s otcom sú totiž fotografie princa Williama z rokov 1990 a 1991, kedy bol v rovnakom veku ako princezná Charlotte. Tá po ňom očividne nezdedila len úsmev a oči, ale aj mimiku. A ako sa navyše zdá, vidiecky život na panstve King's Berkshire, kam sa rodina presťahovala minulé leto, šibalskej princeznej prospieva. Na zábere má krásne ružové líčka a pôsobí zdravo a sviežo.

Charlotte je pritom známa pre svoju šibalskú a dominantnú povahu. Na záberoch z uplynulých rokov často strúhala grimasy či usmerňovala svojich bratov. Ktovie, možno raz práve ona zasadne na britský trón a bude vládnuť dlhé roky, ako jej prababka kráľovná Alžbeta, po ktorej malá princezná zdedila jedno zo svojich mien.

Celým menom princezná Charlotte Elizabeth Diana, zdedila so svojimi menami do vienka vlastnosti svojich predkov. Silu kráľovnej Alžbety, podmanivosť princeznej Diany a lásku k prírode po svojom dedkovi Charlesovi, ktorého meno bolo inšpiráciou pre výber mena Charlotte - čo je jeho ženský náprotivok. Čo z malej nezbedníčky napokon vyrastie, nevedno, no už od svojho narodenia je miláčikom britského ľudu. Že by v nej teda videli nástupníčku milovanej zosnulej panovníčky?

