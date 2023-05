Desivá predpoveď od veľkého astrológa Michela de Nostradama bola interpretovaná tak, že britský kráľ Charles III. by mohol abdikovať a na jeho miesto by nastúpil nový „tajomný“ kráľ. O koho by podľa tajomného veštca malo ísť?

Najnovšie, len pár dní do netrpezlivo očakávanej korunovácie Charlesa III., ktorá bude 6. mája, zostáva v hre výklad od popredného odborníka, autora Maria Readinga, ktorý patrí k najlepším interpretom veštieb slávneho Nostradama.

Podľa úvah ikonického astrológa zo 16. storočia – ak by sa to interpretovalo Readingovým spôsobom – malo by to znamenať, že Charlesov rozvod s princeznou Dianou by mohol priniesť široký nesúhlas masy. Kniha Maria Readinga z roku 2005 reinterpretuje Nostradamove čítania takmer pred 450 rokmi a zaoberá sa viacerými aspektmi práve britskej kráľovskej rodiny.

Hovorí sa, že prorocké básne z roku 1555 predpovedajú, že na trón nastúpi „muž, ktorý nikdy neočakával, že sa stane kráľom“. Niektoré média dokonca tvrdia, že by to mohlo byť spojené v súvislosti s princom Harrym, vojvodom zo Sussexu, ktorý sa má po veľkej neistote zúčastniť na korunovácii kráľa.

Najnovšie, len pár dní do netrpezlivo očakávanej korunovácie Charlesa III., ktorá bude 6. mája, zostáva v hre výklad od popredného odborníka, autora Maria Readinga, ktorý patrí k najlepším interpretom veštieb slávneho Nostradama. Zdroj: facebook

Anketa Veríte na predpovedi Nostradama? Nie 66% Áno 34% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Autor Mario Reading sa dokonca trafil ohľadom predpovedí aj smrti kráľovnej Alžbety II. Použil básne na predpovedanie smrti kráľovnej minulú jeseň v roku 2022. Autor povedal: „Preambula je taká, že kráľovná Alžbeta II. zomrie, približne v roku 2022, vo veku okolo deväťdesiatšesť rokov, päť rokov pred dožitím jej matky.“