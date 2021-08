Situácia v Afganistane je horšia a horšia! Povedal nám cestovateľ Martin Navrátil, ktorý sa z tejto krajiny, dnes už obsadenej Talibanom, vrátil pred niekoľkými týždňami. Pre denník Plus JEDEN DEŇ opísal, aká je situácia v uliciach Kábulu, ako jeho priatelia utekajú pred Talibanom a so smútkom priznal, že ľuďom v Afganistane sa v tejto situácii pomôcť jednoducho nedá.

Len prednedávnom si sa vrátil z Afganistanu. Aká bola situácia v krajine?

– Bol som tam pred dvoma týždňami. Tá situácia už bola napätá ale nič nenasvedčovalo tomu, že Afganistan padne. Samozrejme, záviselo to aj od oblasti, kde sa človek nachádzal. V Kábule sa ľudia utápali predstavou, že to dopadne dobre, že ich takto nemôžu nechať, v Herate zas už vykupovali burky a zatvárali kaderníctva. Nikto však nečakal, že sa to zomelie až tak rýchlo.

Máš v Afganistane priateľov. Sú v poriadku?

– Mám tam svojho kamaráta, ktorý tam žije so svojim bratom a 8-člennou rodinou. Všetci mali z krajiny odletieť práve v čase, keď Taliban vstupoval smerom do mesta. Na palubu lietadla sa však nedostali, aj keď mali všetky potrebné dokumenty, pretože Taliban už stihol obsadiť celé letisko, na ktorom zavládol chaos. Teraz sa skrýva, už má tretí úkryt, pretože napriek tomu, že Taliban vyhlásil amnestie pre predstaviteľov vlády, môže byť aj tak vzatý do väzenia, môžu ho zbiť a v najhoršom prípade aj zastreliť.

Martin (vpravo) má v Afganistane priateľov. Niektorí už z krajiny ušli, iní toľko šťastia nemali. Zdroj: Instagram/Travelistan

Dalo by sa im nejako pomôcť? Či už finančne alebo materiálne?

– Veľmi dobrá otázka, žiaľ, pomoc sa im nedá nijako. V meste zatvorili banky a ľudia sa nevedia dostať k svojim účtom ani si vybrať peniaze. Touto cestou by som chcel vyzvať Slovákov, aby si poriadne preverili organizáciu, ktorá sľubuje pomoc v Afganistane, či majú reálne kontakty. Pretože v tomto momente sa im nedá pomôcť nijakým spôsobom... a bodaj by som sa mýlil.

