Náš kontinent bojuje nielen s hrozbou nedostatočných zásob plynu, ale aj s tým súsivisiacim rastom cien elektrickej energie. Viaceré štáty vrátane Česka, Nemecka, Francúzska, Británie, Talianska a Španielska preto zaviedli rôzne protiopatrenia v snahe stlmiť úder, ktorí odberatelia energií očakávajú v podobe blížiacich sa ročných zúčtovaní.

Je viac než jasné, že niečo také bude potrebné aj na Slovensku, kde cena elektriny už na ďalší rok (2023) vzrástla o 14 percent. Hrozí, že cena bude až trojnásobne vyššia ako priemer.

Kombinácia nižších dodávok plynu z Ruska, postupného odstavovania jadrových či uhoľných elektrární, nepriaznivého počasia, ktoré ovplyvnilo výtlak „zelených“ (obnoviteľných) zdrojov energie a vyššieho dopytu zo strany Európy kvôli tuhej zime spôsobili, že ceny plynu a elektriky išli prudko hore. Pokiaľ ide o plyn, hrozí, že hrozba amerických sankcií voči Rusku v prípade vyostrenia konfliktu na Ukrajine môže vyvolať takú nevôľu Východu, že Putin ešte viac obmedzí dodávky plynu a ropy.

Špekuluje sa preto, odkiaľ by sme ich mohli doplniť v prípade, že sa ruský líder Vladimir Putin rozhodne dodávky ešte viac znížiť alebo ich zastaviť. Podľa odborníkov však niečo také nie je pravdepodobné, nakoľko je Európa – dychtivá po ruskom plyne a ruskej rope – kľúčovým zdrojom príjmov. Putin však podľa všetkého vedome balansuje na hrane; ruský monopolný dodávateľ plynu Gazprom síce plní záväzky voči odberateľom, nevyjadruje sa však k požiadavkám o zvýšenie dodávok.

Inak povedané, Kremeľ stále obchoduje, no súčasne akoby nám dával pocítiť, ako veľmi sme na ňom závislí. Podľa politológov sa možno Putin snaží docieliť schválenie podmorského, 11-miliardového plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2), ktorý by prepojil Rusko s Nemeckom.

Cena plynu v Európe je momentálne asi 5-násobne vyššia ako pred rokom a až 7-krát vyššia než v USA, všíma si denník The New York Times. Všetko sa môže ešte zhoršiť, ak by pri prípadnom vojenskom konflikte Ruska a Ukrajiny došlo k poškodeniu či zničeniu plynovodu vedúceho cez Ukrajinu, cez ktorý Moskva dodáva do Európy asi tretinu z celkových dodávok tejto cennej komodity.

Východisko zo situácie môžu predstavovať dodávky skvapalneného podzemného plynu (LNG), no tu je zase problém v jeho dodávkach. Európske prístavy totiž nie sú stavané a pripravené na nápory obrovských tankerov, ktoré by surovinu prepravovali z Kataru, Líbye či USA.

