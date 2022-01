Tím okolo väzneného ruského politika Alexeja Navaľného ju tam "zavesil" pri príležitosti prvého výročia zverejnenia filmu "Palác pre Putina. História najväčšieho úplatku". Tento prvý, dve hodiny trvajúci film vysvetľuje, ako rezidencia v čiernomorskom letovisku Gelendžik vznikala a ako bola financovaná. Podľa Navaľného stála stavba 100 miliárd rubľov (1,118 miliar­dy eur). Vo filme sú aj 3D modely interiérov paláca zhotovené na základe nákresov získaných od nemenovaného dodávateľa stavby.

Do nového filmu Navaľného spolupracovníci zoradili niekoľko stoviek fotografií skutočných interiérov budovy, ktoré opäť získali z rovnakého nemenovaného zdroja. Vo väčšine prípadov sa fotografie zhodovali s 3D modelmi. Zistenia o luxusnej rezidencii zhromaždila Navaľným založená nadácia Fond boja proti korupcii (FBK). Zistenia FBK zverejnili 19. januára 2021 – deň po tom, čo Navaľného, ktorého zadržali po návrate z Nemecka, kde sa zotavoval po pokuse o vraždu nervovoparalytickou látkou novičok, vzali na 30 dní do väzby. Tento 44-ročný bojovník proti korupcii tvrdí, že jeho otrávenie nariadil prezident Vladimir Putin, čo Kremeľ opakovane popiera.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov už pred rokom, po zverejnení prvého filmu na internete, odmietol tvrdenie, že Putin má palác v letovisku Gelendžik na pobreží Čierneho mora. "Je to obohraná platňa. Už pred mnohými rokmi sme vysvetľovali, že Putin žiadne paláce nevlastní," uviedol vtedy Peskov podľa spravodajského portálu Meduza.io. Aj Putin niekoľko dní na to verejne poprel, že by bol vlastníkom tejto nehnuteľnosti. Neskôr sa za majiteľa paláca vyhlásil ruský miliardár a Putinov dávny priateľ Arkadij Rotenberg. Prvý videofilm sa stal najpopulárnejším na ruskom YouTube za rok 2021 – mal viac ako 119 miliónov zobrazení.