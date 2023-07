Putin tvrdí, že Moskva je pripravená rokovať s Kyjevom: Avšak, pod jednou podmienkou! ×

Šéf Kremľa Vladimir Putin v piatok zopakoval svoje tvrdenie, že Moskva je pripravená na rokovania s Ukrajinou, no Kyjev ich podľa jeho slov odmieta. V piatok to uviedol denník The Guardian, informuje TASR.