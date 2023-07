Päťdesiatpäťročný Oleg, ktorý sa živí ako pastier sobov, táboril na izolovanom ruskom polostrove Jamal so svojou ženou a vnučkou. Keď ráno otvoril stan, čakalo ho nemilé prekvapenie v podobe ľadového medveďa, ktorý zrejme hľadal potravu. Rozzúrená šelma na muža zaútočila. Pazúre zaťala do jeho tela a zubami sa mu zahryzla do hlavy. Muž sa snažil šelme ubrániť, no márne.

Zdroj: Profimedia

Následne sa do šelmy pustila aj jeho žena, ktorá utrpela niekoľko ľahších zranení. Rovnako dopadla aj vnučka páru. Stačilo málo a útok hladného medveďa by Oleg neprežil. Telo mal doráňané a šelma jeho hlavu pustiť nechcela. Život mu zachránil až príchod ďalších pastierov, medzi ktorými bol aj jeho kamarát Igor. Ten zareagoval pohotovo a pozornosť šelmy upriamil na seba, vďaka čomu sa Olegovi podarilo vymaniť zo smrtiaceho zovretia.

Smrti unikol len zázrakom

Oleg skončil na jednotke intenzívnej starostlivosti v Salecharde, a hoci stratil veľa krvi, teraz je stabilizovaný. „Spali sme, ráno som vyšiel von a uvidel som tú beštiu, hneď si išla po mňa. Ešte nikdy tu nebol ľadový medveď. Nemal tu byť. Bola s nami naša vnučka, vnúčatá nás často navštevujú. Igor prilákal to zviera k sebe, preto som teraz nažive,“ vyjadril sa pre denník The Star Oleg.

Zdroj: Profimedia

Olegova manželka aj vnučka utrpeli psychickú traumu a teraz sú v nemocnici. „Obe boli očkované a inak sú úplne stabilizované s drobným poranením chrbta a horných končatín," informoval ošetrujúci lekár. Samotný Oleg sa však bude z vážnych zranení liečiť niekoľko týždňov.